"Людей, как в Припяти": появились удручающие фото Донецка

Центр Донецка, как картинка, — "город вылизан и ухожен".

В оккупированном Россией Донецке пустует железнодорожный вокзал и его окрестности: вместо поездов там поставили патрули.

На это обратил внимание блогер под ником Фашик Донецкий, опубликовав соответствующие фотографии на "Обозревателе".

"С*ка, людей, как в Припяти: ж/д вокзал есть, кассы есть, но поездов нет. Некуда спешить, поезда приехали. Вместо поездов теперь русские танки, а ж/д вокзал — это так, остатки былой цивилизации", — написал он.

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При этом блогер отметил, что центр Донецка, как картинка — "город вылизан и ухожен".

"Только Донецк — это не только центр, 20-25 минут на маршрутке и ты на ж/д. Но на ж/д вместо поездов патрули. Вместо шума поездов — шум боя в районе Песок, ДАПа или Авдеевки. Спасибо тебе, РФ, за то, что освободила", — подчеркнул он.

Фашик Донецкий добавил, что на Новый год в Донецке большинство людей будет сидеть дома, чтобы не попасть под раздачу от патрулей, но это при условии, что оккупанты комендантский час отменят.

"Но вернемся к бурно развивающемуся Донецку. Как видно по фото — ж/д города сдох. Поезда сдохли. Торговля возле ж/д тоже сдохла фактически. Транспортная развязка тоже в гостях у Задорнова и Сталина. В этом виноваты не американцы, неа. Вся вина на русских освободителях. Но зато биндер нема. Хоть это радует", — заключил блогер.

Ранее жительница оккупированного Донецка показала, как в декабре выглядит Киевский проспект, по которому в довоенный период горожане, в частности, следовали в аэропорт.