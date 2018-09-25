Кадры ранее не публиковали: в сети показали фото Донецкого аэропорта и "киборгов"

Фотограф показал серию снимков "Неопубликованный аэропорт".

Журналист, писатель и фотограф Сергей Лойко показал фотографии "киборгов" в разрушенном Донецком аэропорту, которые ранее не обнародовались.

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Снимки он опубликовал на своей странице в Facebook. На фото украинские воины защищают Донецкий аэропорт, стреляют и отдыхают.

Напомним, бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года.

18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".

21 января 2015 года приняли решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.