Президент требует от боевиков "за считанные часы" вывести технику из буферной зоны

Об этом он заявил на встрече с украинскими представителями в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Президент отметил, что накануне 9 мая поддерживаемые Россией боевики возвращают в буферную зону технику, которую они якобы ранее вывели», - говорится в сообщении.

«Объяснения не выдерживают никакой критики: они якобы готовятся к параду, готовят учения, проводят боевые тренировки. Договоренности надо выполнять, а всю технику в течение считанных часов надо вывести», – подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что пересмотр Минских договоренностей недопустим и призвал Россию выполнять их в полном объеме.