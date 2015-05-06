Порошенко: Пересмотр Минских договоренностей недопустим

Об этом он заявил на встрече с украинскими представителями в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

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«Никакая ротация, никакие переведения формата, никакие отходы от Минских договоренностей для нас неприемлемы и недопустимы», – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Президент отметил, что структура рабочих подгрупп должна соответствовать структурам Трехсторонней контактной группы. «Никаких пересмотров Минских договоренностей ни украинская сторона, ни наши международные партнеры не допускают. Настоятельно требуем от подписантов Минских договоренностей, в первую очередь, от Российской Федерации исчерпывающих мер, чтобы Минские договоренности были выполнены в полном объеме», – подчеркнул президент.