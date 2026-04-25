Украинская группа заявила о штрафе за помощь ВСУ: полиция забрала донаты

Инцидент произошёл во время гастролей.

Известная украинская группа "1914", выступающая в жанре блэк-дэз-метал, попала во время гастролей в Италии в неприятную ситуацию. Они заявили, что их оштрафовала финансовая полиция этой страны из-за дененг, которые группа собирала для помощи украинской армии.

"Мы перевозили пожертвования для армии – средства, которые мы собираем во время тура. И это не понравилось офицерам, потому что деньги хранились в одной коробке. Хотя мы не превысили лимит декларирования и не нарушили никаких законов, Финансовая гвардия Италии расценила это иначе и оштрафовала как нас, так и собранные деньги", – рассказали участники группы на своей странице в Instagram.

Они отметили, что впервые оказались в такой ситуации.

Как указано в посте в соцсети, артисты объяснили полиции, что эти деньги предназначены для дронов, медикаментов или автомобилей для армии Украины, но на них это не подействовало и средства были изъяты.

"Мы надеемся, что 4800 евро, которые у нас собрала Финансовая гвардия Италии, помогут им уверенно продолжать свою работу и чувствовать себя довольными. Но я хочу, чтобы вы знали – ваши люди совершенно неправы", – заявили участники группы и поблагодарили тех, кто делал пожертвования.

