Журналисты нашли мать обгоревшего под Дебальцево бурятского танкиста

Об этом пишет местное издание Новая Бурятия.

По словам матери танкиста Сэсэгмы Батомункуевны никакой помощи со стороны Министерства обороны России "герою Новороссии" не оказывается. Также она заявляет, что он не давал "никаких интервью".

Напомним, в ожоговом центре Донецка народному артисту России Иосифу Кобзону (объявленному в Украине персоной нон-грата), представляющему в парламенте России Агинский Бурятский округ Забайкальского края, показали двух танкистов-бурятов, обгоревших в бою под Логвиново.

2 марта 2015 года в "Новой газете" вышло интервью Доржи Батомункуева о том, как танкист оказался под Дебальцево.

Читайте такжеНаемник "ЛНР" из Кыргызстана заявил, что фашизм в Украине придумала российская пропагандаОн рассказал, что служит на контракте в российской армии, в 5 отдельной танковой бригаде (Улан-Удэ), воинская часть № 46108. Был призван 25 ноября 2013 года, в июне 2014 заключил контракт на три года.

По его словам, руководство заявляло, что отправляет солдат на учения, но они прекрасно понимали, что отправляются на Донбасс.

«Мы все знали, куда едем. Я уже был настроен морально и психически, что придется в Украину. Мы танки еще в Улан-Удэ закрасили. Прямо на вагонном составе. Закрашивали номера, у кого-то на танках был значок гвардии - тоже. Нашивки, шевроны - здесь снимали, когда на полигон приехали. Все снять… в целях маскировки. Паспорт в воинской части оставили, военный билет на полигоне», - рассказал Батомункуев.

31 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что публикации в СМИ фактов вторжения российских войск в Украину не являются доказательствами.