20-летний контрактник из РФ рассказал, как пересек границу и расстреливал украинцев под Дебальцево

Об этом заявил боевик Доржи Батомункуев в разговоре с журналистами Новой газеты.

Он рассказал, что служит на контракте в российской армии, в 5 отдельной танковой бригаде (Улан-Удэ), воинская часть № 46108. Был призван 25 ноября 2013 года, в июне 2014 заключил контракт на три года.

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У него сожжено лицо и руки после боя в Логвиново в районе Дебальцево. В даный момент он проходит лечение в Донецке, в ожоговом центре при областной центральной клинической больнице.

По его словам, руководство заявляло, что отправляет солдат на учения, но они прекрасно понимали, что отправляются на Донбасс.

"Мы все знали, куда едем. Я уже был настроен морально и психически, что придется в Украину. Мы танки еще в Улан-Удэ закрасили. Прямо на вагонном составе. Закрашивали номера, у кого-то на танках был значок гвардии — тоже. Нашивки, шевроны — здесь снимали, когда на полигон приехали. Все снять… в целях маскировки. Паспорт в воинской части оставили, военный билет на полигоне", - рассказал Батомункуев

Также он рассказал, что были вреди военных и такие, которые отказались от участия в войне.

"Никто тебя не принуждал. Были и такие, кто еще в Улан-Удэ отказался, когда уже почуяли, что жареным пахнет. Один офицер отказался. (...) И в Ростове были такие, кто отказался. С нашего батальона я знаю одного. Ваня Романов. Мы с ним еще по курсовке вместе в одной роте служили", - признался боевик.

Он рассказал, что военные из РФ поняли, что пересекли государственную границу Украины, но никто не собирался отказываться от выполнения приказа руководства.

"Поняли все, что границу пересекаем. А что делать? Не остановишься же. Приказ есть. А так мы все знали, на что идем и что может быть. И тем не менее мало кто страху дал", - рассказал Батомункуев.

Также он сообщил, что местные боевики воюют неохотно, и на сложные задания отправляют россиян.

"Они просто... Займут один рубеж, и когда надо ехать дальше врага дожимать, ополченцы отказываются ехать. Говорят: мы туда не поедем, там опасно. А у нас приказ наступать дальше. И захочется — не прикажешь им. Ну и дальше едешь. Ну ничего, котел мы почти зажали уже", - рассказал боевик.

Кроме того, в интервью Батомункуев описал, как расстреливал украинских военных, выходящих из "котла" в Дебальцево.

"Да, в котел всех поставили, окружили полностью и наблюдали, наблюдали. Они пытались сделать вылазки — группы пехоты, и на «Уралах», и на БМПхах, и на танках, и на чем можно. У нас приказ был стрелять на поражение сразу. Мы в них стреляли. Вот они прорываются из котла, дорогу хотят сделать, убежать хотят, а надо их к ногтю прижать. Они ночью вылазки делают, как темнеет, сразу движуха начинается. Смотришь — и там, и там, человек в танке едет, там люди пошли, ну и огонь на поражение. Снарядов никто не жалел. Боекомплекта хватало", - похвастался обмотанный кровавыми бинтами боевик.