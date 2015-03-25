"Правому сектору" приказали уйти из-под Мариуполя

Об этом представители “Правого сектора” рассказали корреспондентам 0629.

Командир 8 отдельной роты "Правого сектора" Андрей Червень рассказал о том, что ним дан приказ покинуть Широкино до 27 марта и до 1 апреля покинуть зону проведения АТО. По его словам, в приказе указано, что выйти должны все подразделения, которые не входят в состав ВСУ и Нацгвардии. Андрей Червень сказал, что он не может не подчиниться приказу.

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Командир 8 отдельной роты заявил о том, что вывод добровольческих соединений пагубно скажется на обороне Мариуполя. Андрей Червень обращался к общественности Мариуполя, с просьбой повлиять на то, чтобы добровольцы остались на позициях в Широкино.

“Пусть люди в политическом вопросе защитят нас, и мы будем продолжать защищать их физически”, - говорит он.

Начальник штаба 8-ой отдельной роты ДУКа «Правого Сектора» «Аратта» Артем Луцак, псевдо «Доктор» подтвердил данную информацию Он заявил, что Андрею Червню был поставлен ультиматум, о том, что либо ДУК “Правый сектор” “ложиться под какую нибудь официальную структуру, либо покидает зону АТО”, - сказал он. На данный момент по словам Артема Луцак бойцы “Правого сектора” отходят из “красной зоны” на базу.

“У нас забирают право на войну. Нейтрализация добровольческих батальонов - это предательство”, - заявил Артем Луцак.

Начальник штаба 8-ой отдельной роты говорит о том, что добровольцы эффективнее воюют чем ВСУ ввиду того, что у них больше мотивация. “Мы делаем то, что не могут делать они”, - уверен Артем Луцак.

Пресс-офицер сектора «М» Олег Сушинский сказал, в Широкино стоят "Азов", "Донбасс" и Национальная гвардия. Говоря о ДУК "Правый сектор" Сушинский поясняет,- "Есть гражданские люди, которые считают что помогают батальону "Донбасс". Олег Сушинский подтвердил, что добровольцам предложено написать рапорта и вступить в официальные подразделения сил АТО, в противном случае предложено покинуть зону боевых действий. "Они хотят воевать. Но так нельзя. Есть гражданские люди, есть военные. Если они считают себя профессионалами - пусть вступают официально", - сказал Олег Сушинский.