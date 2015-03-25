В АТО на стороне Украины приняли участие 100 добровольцев из Чечни - активист

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил соучредитель общественного объединения «Украино-чеченская дружба» Ахмед Алихаджиев на пресс-конференции в Киеве.

«С самого начала конфликта мы, общественно-политическое движение «Свободный Кавказ», объявило о наборе добровольцев для защиты территориальной целостности и свободы Украины. По тем подсчетам добровольцев, которые официально подписались, это было минимум 600 человек. Желающих было намного больше», - сказал он.

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«Первая партия прихода добровольцев в Украину была в количестве 50 человек. По прибытии сюда мы увидели, что украинское законодательство не готово к приему нашего батальона в том виде, в которым мы его сами себе представляли», - добавил Алихаджиев.

По его словам, после прихода следующей партии также численностью 50 человек «Свободный Кавказ» этот процесс заморозил.

«100 человек на тот период – это было достаточное количество. Учитывая тот опыт по уничтожению российских колонн, это даже больше необходимого количества. В тот момент, когда мы пришли, РФ объявила о первом перемирии», - заявил активист.

Как сказал Алихаджиев, если будет полномасштабная война со стороны РФ, количество добровольцев, которые готовы прийти из Европы в лице чеченцев, будет исчисляться тысячами. «Вопрос в том, насколько украинская сторона готова принять их и дать им определенный статус», - добавил Алихаджиев.