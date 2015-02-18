Куратор батальона "Кривбас" утверждает, что Генштаб обвинил батальон в срыве обороны Дебальцево

"Новость из генштаба. 40-й батальон "Кривбасс", считают подразделением, самовольно оставимшим позиции, приказа на ротацию не будет", - пишет Колесник.

Он также отметил, что батальон обвиняют в срыве операции по обороне Дебальцево.

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"Всех пересчитать и ждать решения сверху. Обвиняют в срыве стратегической операции по обороне Дебальцево, операции по организованному отходу. Вот так", - сообщил он.

Про то, что на связь никакое командование не выходило, ни слова, о том что не была оказана помощь боекомплектом, техникой, артиллерией, личным составом, о том что нужно наблюдать умирающих раненых, которых никто не эвакуирует, про то что руководителя сектора до сих пор не могут найти и ещё херова куча "про то", ни слова", - добавил Колесник.

Он также отметил, что эти обвинения озвучил офицер генштаба, полковник Голоднюк Андрей Николаевич.

По словам Колесника, "информацию об этом только что сообщила инициативная группа Кривбасс-Днепр, после встречи в генштабе".