40-й батальон "Кривбасс" под Дебальцево находится почти в котле, бойцы надеются на подкрепление

Об этом LB.ua сообщил замкомбата Юрий Синьковский по телефону.

«Ситуация критическая и вопиющая. Не дождались мы вчерашних обещанных представителей ОБСЕ, что они появятся там. Ребята практически в полном окружении. Идут бои. Есть пленные. 200-х и 300-х вывезти с опорных пунктов не можем. Дороги заминированы. А все сидят, смотрят, наблюдают, ждут конца батальона», - сказал полковник Синьковский, который общается со всеми «опорниками».

По его данным, бои идут на всех опорных пунктах, которые удерживает батальон. Окружены все опорники.

«Ребята позиции не сдают, мужественно защищаются, но боеприпасы не вечны. Продовольствия практически нет. Моральный дух ослабевает, глядя на то, как 300-й был легким, он же стал тяжелым, он же стал 200-м. Моральный дух падает из-за такого отношения - ни подкрепления, ни представителей ОБСЕ. Идут атаки, идут бои, выбивают батальон. Ребята на местах отступать и сдаваться не собираются. Но слишком неравные силы. Это все выматывает», - сказал Синьковский.

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Он подчеркнул, что военные надеются на помощь от Генштаба, подкрепление, либо на контрнаступление или представителей ОБСЕ, чтоб они осветили этот факт на всю страну. «Но просто наблюдать, как они погибают, невозможно», - отметил Синьковский.

В штабе АТО не смогли уточнить, что предпринимается для помощи 40-му батальону.

«У меня нет информации по 40-му батальону сейчас», - сказал спикер АТО Андрей Лысенко, описав ситуацию в целом по Дебальцевскому плацдарму.

«В Дебальцево сейчас ожесточеннейшие бои на окраинах города. Диверсионно-разведывательные группы постоянно штурмуют наши позиции. Мы отбиваем эти атаки, пока что идет активный бой в данные минуты, по всему периметру Дебальцево», - сказал он.