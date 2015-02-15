Ситуация на Донбассе постепенно стабилизируется
13:12, 15 февраля 2015Война
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Ситуация на Донбассе после объявления перемирия в полночь 15 февраля постепенно стабилизируется.
REUTERS
Об этом заявил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.
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"Общая ситуация на востоке Украины стабилизируется. Это подтверждают местные жители", - сказал он.
По словам Андрея Лысенко, после объявления перемирия потерь среди украинских военных не было.
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