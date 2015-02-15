Ситуация на Донбассе постепенно стабилизируется

Об этом заявил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.

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"Общая ситуация на востоке Украины стабилизируется. Это подтверждают местные жители", - сказал он.

По словам Андрея Лысенко, после объявления перемирия потерь среди украинских военных не было.