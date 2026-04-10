Украинская певица Tayanna неожиданно заговорила о втором ребенке

Исполнительница поделилась своим мнением о том, должен ли мужчина "закрывать базу" женщине.

Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, честно призналась, какого мужчину хотела бы видеть рядом, и высказалась о втором ребенке.

"Должен ли мужчина зарабатывать деньги или нет? Ф*г его знает, должен ли он обеспечивать тебя... Мне бы, конечно, хотелось, чтобы у меня был мужчина, который был бы самодостаточным и состоятельным. Чтобы я могла, например, забеременеть и родить ребенка, и в течение трех месяцев просто быть с ней. Не гоняться по сценам, по концертам и по студиям, а просто посвятить себя ребенку на три месяца", – рассказала певица в интервью проекту "Знімаючи підбори"

Ранее артистка заявляла, что часто ее представления о мужчине и отношениях не соответствовали действительности, поэтому она разочаровывалась в любимых и часто вела себя как ребенок.

"Раньше я все-таки была инфантильной и находилась в детской позиции в отношениях. Мне хотелось, чтобы меня полюбили, побаловали. Искала мужчину как папу, который бы решил мои проблемы и вопросы", – сказала Tayanna.

Сейчас звезда признается, что изменила свои взгляды, вышла из "детской" позиции и готова к зрелым отношениям.

Отметим, певица была замужем за саундпродюсером Егором Глебовым, от которого в 2013 году родила сына Даниэля.

