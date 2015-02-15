Штайнмайер пообещал помощь в случае прекращения огня на Донбассе

"Если мы упустим этот шанс, то следующего шанса разрядить конфликт еще долго не будет", - заявил немецкий министр, сообщает DW.DE.

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Он напомнил, что "высокую цену" вынуждены платить в первую очередь мирные жители охваченного войной региона.

В то же время Франк-Вальтер Штайнмайер заверил, что Германия готова оказать помощь для мониторинга режима прекращения огня, который должна осуществлять ОБСЕ. "Если перемирие будут уважать, мы также возьмем на себя ответственность", - подчеркнул глава МИД Германии.

Относительно предложения Германии и Франции о предоставлении беспилотников и специалистов для их использования Франк-Вальтер Штайнмайер заявил: "Надо посмотреть, какое оборудование должно быть предоставлено с немецкой стороны".

Напомним, что в октябре 2014 года шла речь о том, что Германия может отправить в Украину 2 беспилотника и до 390 солдат для их обслуживания.