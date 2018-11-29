Снайперские винтовки по-украински: СМИ рассказали о производстве современного оружия для армии

Кроме того фирма запустила производство патронов натовского образца.

Уже второй год украинская армия получет по-настоящему современные снайперские винтовки Z-10 и Z-008. Обе на порядок превосходят еще советские СВД, которыми изначально оснащались бойцы на фронте, противостоящие противнику, которому доступны актуальные российские системы.

Об этом идет речь в материале "Нового времени".

"Надежная, понятная и удобная", - так охарактеризовал Z-10 снайпер Валерий Чебинеев, Герой Украины.

Z-10 и Z-008 не просто оружие. Они отражают суть нынешней украинской армии, в которой важная роль принадлежит волонтерам и гражданским активистам.

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Когда-то фирма, которая производит винтовки, выпускала спортивное оружие, но с началом российской агрессии с пониманием о необходимости помощи армии в современном снайперском вооружении, фирма переключилась на выпуск боевых винтовок.

В этот проект за последние годы инвестировали 4 млн долл частных средств.

Поначалу винтовки для армии покупали волонтеры. Но в 2016 году фирма прошла испытания Минобороны и попала со своей продукцией в государственный оборонный заказ.

С тех пор винтовки потоком пошли в войска, а производители успели их модернизировать: сделали легче и заменили хромированный ствол нержавеющим - с ним оружие точнее и проще в обслуживании.

Кроме того фирма запустила производство патронов натовского образца.