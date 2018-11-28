Порошенко заявил о передислокации украинских войск в район возможной атаки РФ

Президент подчеркнул, что Украине важно в любой момент дать отпор возможной агрессии.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение не предусматривает наступательных действий украинской армии, но по приказу руководителей Министерства обороны и Генштаба ВСУ обеспечивается передислокация подразделений украинских войск в район возможной атаки со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Черниговской области.

«Военное положение не предусматривает наступательных действий украинской армии, но выводит войска на полную боевую готовность, ускоряет подготовку части подразделений ВСУ, ускоряет боевое слаживание, по приказу министра (обороны) и начальника Генштаба обеспечивается передислокация в район возможной атаки страны-агрессора РФ», - отметил Порошенко.

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По его словам, сейчас украинские военные должны повышать мастерство.

«Нужно обеспечить эффективную подготовку, для того, чтобы в случае необходимости враг потерпел поражение, чтобы враг заплатил высокую цену за безответственное решение о вторжении на украинскую территорию», - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украине важно в любой момент дать отпор возможной агрессии.

«Мы имеем кроме штатной численности наших бригад резерв первой очереди. Сегодня у нас есть сотни заявлений от участников АТО с готовностью немедленно вернуться в свои части, подразделения и использовать свои знания, тот уровень подготовки для того, чтобы защитить Украину», - добавил Порошенко.

Ранее Порошенко объяснил необходимость введения в Украине военного положения угрозой полномасштабной войны с Россией. "У нас есть четкие данные, что это (нападение на украинские корабли - УНИАН) только начало", - заявил он.

Также президент продемонстрировал журналистам спутниковые снимки российской военной базы, расположенной в 18 километрах от границы с Украиной от 17 сентября, 24 сентября и в октябре. "Количество танков на базах, расположенных вдоль границы Украины, выросло втрое", - заявил Порошенко.