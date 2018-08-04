Боевики обстреляли окрестности Марьинки: ранены двое полицейских

18:43, 04 августа 2018
Война
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет / dn.npu.gov.ua

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Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00, обнародованной на странице операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

«В 10:50 противник открывал огонь, применяя стрелковое оружие, по северо-восточной окраине Марьинки. Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава Объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах. Вследствие огневого столкновения двое полицейских получили ранения», - говорится в сообщении.

В целом на протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов, оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС. Тяжелое вооружение не применялось.

Боевики открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям украинских бойцов в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

«Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой», - отмечается в сообщении.

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Теги: #обстрел#Марьинка