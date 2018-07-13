Сутки на Донбассе: боевики применяли тяжелое вооружение, ранены трое украинских военных

Вследствие активных боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены. По уточненным данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

12 июля ситуация в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых – из-тяжелого вооружения.

Вследствие активных боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены. Об этом сообщается в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 13 июля 2018 года. По уточненным данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

На Луганском и Горловском направлениях было тихо. На Попаснянском и Светлодарском направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское.

На Донецком направлении 8 раз враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное.

Читайте такжеНа Донбассе зафиксировали 6 случаев пролета вражеских беспилотников

На Мариупольском направлении за прошедшие сутки снова было горячо. 14 раз российские наемники обстреливали наших защитников. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик. Наряду с этим, враг впервые за шесть дней использовал запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы и выпустил по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск в 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции наших защитников возле Марьинки и Талаковки.

Как сообщал УНИАН, вчера на Луганщине задержали снайпера-россиянина, который воевал на стороне террористов.