На КПВВ "Марьинка" украинские пограничники задержали "генерал-атамана" боевиков

С какой целью правонарушитель направлялся на подконтрольную территорию Украины, сейчас выясняют правоохранители.

В Донецкой области на КПВВ «Марьинка» пограничники из состава Объединенных сил задержали «генерал-атамана» незаконной организации боевиков так называемой «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, вчера во время несения службы на КПВВ «Марьинка» военнослужащие Краматорского отряда и сотрудники ГФС из состава Объединенных сил, при осмотре автомобиля Toyota Corolla обнаружили у одного из граждан документы, выданные на временно оккупированной территории. Документы с символикой «ДНР» были оформлены на жителя оккупированного Донецка: служебное удостоверение «Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР «Казачество ДНР», знак качества «Народный контролёр общественного движения «Донецкая республика» и членский билет общественного движения «Донецкая республика».

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Впоследствии правоохранители установили, что гражданин является членом организации «Казачества» с 2003 года и имеет чин так называемого «генерал-атамана».

«Пытаясь скрыть свою причастность к незаконным формированиям, гражданин предложил пограничникам взятку в размере 1 тыс. грн за неразглашение данного факта. На данное предложение мужчина получил категорический отказ», - говорится в сообщении.

С какой целью правонарушитель направлялся на подконтрольную территорию и его роль и место в деятельности незаконных организациях выясняется. Мужчина передан работникам полиции.

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