Традиционно празднование сопровождалось музыкой, песнями, праздничными колокольчиками и танцами.

29 декабря 2024 года в украинской столице провели яркое действо-переберию "Киевская Маланка", хотя сам праздник Маланки, или Щедрый вечер, теперь отмечается 31 декабря.

В праздничном действе приняли участие такие известные персонажи украинского рождественско-новогоднего фольклора, как Маланка, Василий, Коза, Дед, Черти и другие.

Традиционно все сопровождалось музыкой, песнями, праздничными колокольчиками и танцами. Участники действа прошлись по центру столицы, подходя к прохожим и автомобилям.

Видео дня

Целью мероприятия также был сбор средств на помощь украинской армии.

Фотокореспонтент УНИАН стал свидетелем этого яркого действа.

Как сообщал УНИАН, на Софийской площади в Киеве 6 декабря 2024 года зажгли главную новогоднюю елку страны. Стоять она будет до 10 января 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграмм-канале УНИАН.Туризм.