29 декабря 2024 года в украинской столице провели яркое действо-переберию "Киевская Маланка", хотя сам праздник Маланки, или Щедрый вечер, теперь отмечается 31 декабря.
В праздничном действе приняли участие такие известные персонажи украинского рождественско-новогоднего фольклора, как Маланка, Василий, Коза, Дед, Черти и другие.
Традиционно все сопровождалось музыкой, песнями, праздничными колокольчиками и танцами. Участники действа прошлись по центру столицы, подходя к прохожим и автомобилям.
Целью мероприятия также был сбор средств на помощь украинской армии.
Фотокореспонтент УНИАН стал свидетелем этого яркого действа.
Как сообщал УНИАН, на Софийской площади в Киеве 6 декабря 2024 года зажгли главную новогоднюю елку страны. Стоять она будет до 10 января 2025 года.
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