В прошлом и позапрошлом годах мероприятие не проводилось из соображений безопасности.

30 декабря 2024 года в центре Львова после двухлетнего перерыва провели традиционный фестиваль "Вспышка рождественской звезды", частью которого является яркое шествие звездочетов.

Началось шествие звездочетов от Церкви Пресвятой Евхаристии, а дальше прошло по площади Рынок и проспекту Свободы. Финальная коляда состоялась возле главной городской елки.

Отметим, что в 2023 году из-за сильных обстрелов украинских городов и из соображений безопасности, шествие звездочетов во Львове пришлось отменить. Последний раз событие происходило еще в январе 2022 года и было многочисленным.

Видео дня

За действом наблюдал фотокорреспондент УНИАН.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в центре Львова также установили четырехметрового рождественского дидуха, который будет стоять в городе до завершения праздников.

Кроме того, 5 декабря возле Львовской оперы установили 16-метровую рождественскую елку.

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