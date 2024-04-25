Многие полагают, что введенные меры не решат проблему с чрезмерным туризмом в Венеции.

Итальянская Венеция с 25 апреля 2024 года начала официально брать с дневных туристов плату за вход. Теперь нерезиденты города и окрестностей, желающие попасть в город на воде, но не оставаясь там на ночь, должны будут заплатить 5 евро.

Плату будут взымать только в период с 8:30 до 16:00 часов на 29 самых пиковых дат в течение весны и лета 2024 года. Покупать входной билет необходимо заранее через специальный сайт. Для некоторых категорий граждан действуют исключения.

Власти Венеции объясняют решении ввести входную плату в город попытками защитить памятник всемирного наследия ЮНЕСКО от негативных последствий чрезмерного туризма. Впрочем, немало экспертов считает, что введенные меры вряд ли существенно изменят ситуацию в городе, который ежедневно штурмуют толпы туристов.

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Также далеко не всем местным жителям, которых, собственно, власти и хотели такими мерами защитить от нашествия путешественников, рады этому нововведению. Некоторые из них даже готовятся выйти на протесты 25 апреля, утверждая, что плата не поможет решить проблему, пишет The Guardian.

"Могу вам сказать, что почти весь город против. Вы не можете ввести плату за вход в город. Все, что они делают, это превращают его в тематический парк. Это плохой имидж для Венеции", – заявил Маттео Секки, возглавляющий группу местных активистов Venessia.com.

Также не верит в результативность этих мер Федерика Тонинелло, возглавляющая местную жилищную ассоциацию ASC.

"Они думают, что эта мера решит проблему, но они не совсем понимают последствия массового туризма для такого города, как Венеция. Начнем с того, что 5 евро не отпугнут людей. Ведь проблема не в однодневных туристах, а в нехватке доступного жилья (для местных жителей – ред.). Нам нужна политика, помогающая жителям, например, введение правил, ограничивающих такие вещи, как Airbnb", – полагает она.

Тем временем, горсовет Венеции сообщил, что входные билеты в город на 25 апреля, когда в Италии отмечается национальный праздник День освобождения от фашизма, забронировали 5,5 тысяч человек, что принесло в казну города 27,5 тысяч евро. И хотя мэр Венеции Луиджи Бруньяро отрицает, что эта инициатива приносит прибыль, он пообещал снизить местные налоги для жителей города, если схема окажется успешной.

Как сообщал УНИАН, ранее о планах ввести плату за вход по принципу Венеции заявили власти итальянского города Комо, расположенного на берегу одноименного живописного озера.

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