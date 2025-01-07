Американская авиакомпания планирует установить высокоскоростной интернет на всем своем флоте.

Американская авиакомпания United Airlines протестирует в феврале технологию спутниковой связи Starlink Илона Маска для высокоскоростного бортового интернета на самолетах, пишет The Independent.

Согласно сообщению авиакомпании, первый коммерческий самолет Embraer E-175, оснащенный Starlink, полетит весной. А первый рейс магистральных авиалиний ожидается, что состоится до декабря этого года.

Отмечается, что услуга будет бесплатной для всех участников программы MileagePlus - специальной программы для часто летающих пассажиров United Airlines, которая предлагает вознаграждения за путешествия по определенным типам билетов.

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До конца 2025 года United Airlines планирует переоборудовать весь свой региональный флот двухкабинными самолетами с технологией Starlink.

Интернет в пассажирских самолетах

Как писал УНИАН, по состоянию на лето 2024 года бесплатный Wi-Fi предлагало немного авиакомпаний, в частности, JetBlue, Air New Zealand и China Eastern. Многие из бюджетных авиакомпаний, такой как Ryanair, вообще не предлагают услуг Wi-Fi.

В октябре самолет авиакомпании Qatar Airways поднялся в воздух с бесплатным высокоскоростным интернетом для пассажиров в рамках нового партнерства с компанией Starlink Илона Маска. В 2025 году перевозчик планирует установить эту технологию на весь свой парк самолетов Boeing 777 и Airbus A350.

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