Возможно, платить за помощь обяжут не только иностранцев, но и самих французов.

Во Франции рассматривают возможность заставить туристов, которые из-за "рискованного поведения" попадают в беду в горах, оплачивать собственную спасательную операцию. Как пишет The Independent, с такой рекомендацией выступила финансовая надзорная институция страны – Cour des Comptes.

В рамках проверки аудиторы предложили "лучше оценивать эффективность и расходы горного спасения". По их данным, в 2024 году 17% спасенных во французских горах составляли иностранцы.

В Cour des Comptes отметили, что в ряде стран – в частности в Австрии, Германии и Швейцарии – иностранным туристам после спасательных операций часто выставляют счета. Согласно новым предложениям, во Франции оплачивать помощь могут обязать не только иностранцев, но и самих французов, если будет доказано, что они нарушили правила безопасности.

Сейчас во Франции горные спасательные службы в основном финансируются государством. Исключением являются отдельные горнолыжные курорты, где расходы могут покрываться иначе.

Аудиторы также призвали "более четко определить условия использования вертолетов" и пересмотреть нормативную базу, чтобы в случае необходимости разрешить выставление счетов и ввести более действенные санкции за безрассудное поведение и злоупотребление спасательными службами.

По оценкам аудиторов, одна спасательная операция с привлечением вертолета в 2024 году стоила около 10 780 евро. Общие расходы на горное спасение достигли почти 107 млн евро – это на 55% больше, чем в 2012 году.

Такой рост расходов и стал одним из аргументов в пользу пересмотра действующей модели финансирования.

Впрочем, многие представители отрасли выступают за сохранение нынешней системы, когда расходы покрывает государство.

Председатель профсоюза горных гидов SIM Янник Валленсан в комментарии The Times поставил под сомнение целесообразность изменений: "Почему любителей горного спорта должны трактовать иначе, чем людей, которые попадают в ДТП? Почему ставить под сомнение принцип бесплатного горного спасения, если утоплений значительно больше? А как насчет болезней, вызванных курением? Курильщиков же не заставляют страховаться, чтобы продолжать курить".

Он также подчеркнул, что в горы едут не только представители "элиты", а обычные отдыхающие со всей страны. По его словам, горное спасение обходится каждому французу примерно в 1,5 евро в год.

Спасательная операция в США

Напомним, в Калифорнии (США) шестерых лыжников удалось найти после того, как группа из 16 человек исчезла утром на фоне мощных снегопадов. Речь шла о лавинах в горах Сьерра-Невада, перекрытии прибрежных дорог и подтоплении в Лос-Анджелесе. Группа находилась в районе Касл-Пик, где зафиксировали сход лавины. По данным офиса шерифа округа Невада, еще десять человек считались пропавшими. Среди них были 12 клиентов и 4 гида.

