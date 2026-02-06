Раскрыты малоизвестные направления в Европе для посещения в 2026 году

Эксперты по туризму посоветовали пять красочных городов, которые способны удивить своей историей, архитектурой, природными красотами и кухней.

Поскольку все больше туристов ищут спокойные и дешевые альтернативы шумным курортным местам, эксперты назвали 5 известных европейских направлений для посещения в 2026 году.

Эксперты по путешествиям из Iglu Cruise составили список "скрытых жемчужин", которые путешественникам стоит рассмотреть для ближайшего отпуска, пишет Daily Mail.

Тренчин, Словакия

Город был выбран одной из двух европейских культурных столиц 2026 года. В связи с этим в Тренчине пройдут музыкальные фестивали, художественные инсталляции и обновление общественного пространства.

Среди обязательных мест для посещения - местный замок, восхождение на городскую башню и кофе на площади Мирове.

Идеальное время для посещения этого словацкого города - с мая по сентябрь.

Каждый год в начале июля в городе проходит крупнейший в Словакии музыкальный фестиваль Pohoda.

Гент, Бельгия

Этот портовый город, известен как "лучший секрет Бельгии" благодаря сказочным каналам и средневековому очарованию, но с большей аутентичностью и значительно меньшим количеством туристов.

Наряду с готической архитектурой, исторической гаванью Граслей и средневековыми замками с рвами, такими как Гравенштейн, город также полон энергии.

К главным достопримечательностям относятся собор Святого Бавона, где посетители могут полюбоваться Гентским алтарем, а также набережные Граслей и Коренлей, идеально подходящие для наблюдения за закатом.

Посетителям рекомендуется приезжать в Гент в межсезонье, с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда погода мягкая, а городские парки расцветают яркими красками.

В качестве альтернативы, желающие отдохнуть зимой могут посетить город в декабре, когда рождественская ярмарка Гента превращает город в волшебную зимнюю сказку с огнями, катком и киосками.

Кемпер, Франция

Кемпер был удостоен звания "Город искусства и истории" благодаря изобразительному искусству мирового класса и качеству архитектурного наследия. Вдоль реки Одет туристы смогут увидеть ряды наклонных фахверковых домов, демонстрирующих традиционную бретонскую архитектуру с деревянными каркасами и разнообразной застройкой.

Остатки средневековых стен Кемпера, построенных в XIII веке для защиты города в месте слияния рек Одет, Фрут и Стейр, до сих пор можно увидеть в округе Круа.

Туристы могут отведать местный сидр и традиционные блины.

Среди достопримечательностей – собор Святого Корентина, гончарные мастерские Локмарии и живописные прогулки на лодках по реке Одет.

Кемпер также является кулинарным центром, где находится ресторан Allium, отмеченный звездой Мишлен, известный элегантной открытой кухней и креативными блюдами.

Ресторан Sao отмечен в гиде Мишлен за изысканную кухню и новаторский стиль, а ресторан Ti-Coz предлагает уютную обстановку с аутентичными региональными вкусами.

Идеальное время для посещения Кемпера - с конца июня до начала сентября, а конец июля особенно приятен благодаря Фестивалю Корнуайе – празднику бретонской музыки, танцев и традиционных костюмов, который наполняет исторический центр города.

Турин, Италия

Часто называемый скрытой жемчужиной Италии, город сочетает в себе парижское великолепие, которое можно увидеть в его бульварах в стиле барокко и королевских дворцах.

Среди главных достопримечательностей – поездка на стеклянном лифте на вершину Моле Антонеллиана, где расположен Национальный музей кино, откуда открываются захватывающие виды на Альпы. Туристы также могут насладиться классическим кофе "Бичерин" в историческом кафе или совершить экскурсию по роскошному Королевскому дворцу.

Май, июнь и сентябрь - идеальные условия для осмотра достопримечательностей, причем сентябрь также знаменует начало сезона трюфелей. В декабре город превращается в галерею под открытым небом во время Luci d’Artista, известного фестиваля световых инсталляций.

Познань, Польша

Познань наиболее известна своими разноцветными таунхаусами на Старой рыночной площади.

Среди главных достопримечательностей - парк Цитадела, расположенный на территории бывшей крепости, и озеро Мальта - искусственное озеро, окруженное лесом, с круглогодичным горнолыжным склоном и миниатюрной железной дорогой.

В городе также находится Вартострада - набережная вдоль реки Варта, недавно реконструированная, в результате чего бетонные насыпи были заменены естественным парком.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь. Для получения незабываемых культурных впечатлений 11 ноября предоставляется возможность присоединиться к параду и уличным празднованиям в честь Дня Святого Мартина.

