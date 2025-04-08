Эти шесть волшебных городов могут стать для туристов настоящим открытием.

Такие популярные города Франции, как Париж или Ницца, уже давно буквально трещат по швам от толп туристов, причем не только в топ сезон. Однако Франция – большая страна, которая способна удивить гостей множеством жемчужин, главное только их отыскать.

Крупнейшая в мире платформа для путешественников Lonely Planet попросила своих авторов, живущих во Франции, рассказать о своих любимых местах для отдыха внутри страны – возможно, некоторые из них станут для вас приятным открытием.

1. Корте, Корсика. Жительница Фонтенбло Кристина Маккензи говорит, что этот отдаленный город на одноименном острове оживлен круглый год и до него легко добраться на поезде как из главного островного экономического центра Бастии, так и из его столицы Аяччо, которые оба соеденины паромами с материковой Францией. От Корте прибрежные города находятся всего в нескольких минутах езды на поезде или в часе езды на машине, а в самом городе также есть чем заняться.

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2. Тинь-ле-Лак, Савойя. Если говорить о горном отдыхе, то Кристина выбирает этот высокогорный регион потому, что семья ее мужа купила там квартиру еще в 1960-х годах. Но даже несмотря на то, что сейчас это всемирно известный горнолыжный курорт, мало кто приезжает туда вне сезона, особенно в июне и октябре. "Именно тогда мы предпочитаем горы, одетые либо в альпийские весенние цветы, либо в ярко-желтую листву, и, поскольку туристов нет, мы чувствуем себя местными жителями", – говорит она.

3. Бандоль, Французская Ривьера. Автор из Парижа Дафна Лепренс-Ренге хвалит этот очаровательный портовый город, расположенный между Марселем и Тулоном, вдали от толп Кассиса и Ла-Сьота, за его живописные виды, которые точно порадуют любителей фотографии.

4. Ла-Боль, Кот-д'Амур. Журналистка из Парижа Сикстин Леруж вспоминает, что она с детства проводила летние каникулы в тени сосен этого региона. Расположенный всего в нескольких милях к северу от устья Луары, этот очаровательный приморский курорт на Атлантическом побережье на северо-востоке Франции славится своим 9-километровым пляжем и скалистым и скалистым диким побережьем.

5. Северный Эльзас. Писатель и фотограф из Лотарингии Жан-Бернар Карриле говорит, что Эльзас – это гораздо больше, чем Страсбург и знаменитый винный путь Route des Vins. "Если вы хотите открыть для себя малоизвестные места в восточном регионе Франции, я рекомендую северный Эльзас, особенно Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, в часе езды к северо-западу от Страсбурга. Этот мягкий, неторопливый регион может похвастаться холмами, живописными озерами, густыми лесами, извилистыми реками, очаровательными деревнями и замками на вершинах холмов", – говорит он.

6. Морто, Франш-Конте. Родившаяся на острове Реюньон писательница Фабьен Фонг Янь говорит, что в подростковом возрасте она была немного изгоем и много времени проводила в сети – именно так она завела дружбу на расстоянии с девушкой из Морто, городка в 15 минутах езды от швейцарской границы. "Спустя годы мне удалось с ней познакомиться. Она и ее семья уже 20 лет приветствуют меня на каникулах, и я не могу пропустить летний отпуск в прекрасных горах и озерах Морто", – говорит автор.

Как сообщал УНИАН, ранее британка Анна Ричардс, уже несколько лет живущая во французском Лионе, назвала 11 вещей о Франции, которые могут знать только местные жители.

В свою очередь эксперт по путешествия Ник Каннингем назвал лучшее время для посещения французской столицы Парижа.

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