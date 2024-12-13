'Укрзализныця' начала продавать билеты на новый поезд 'Киев – Будапешт'

Билеты уже можно приобрести в приложении и на сайте "Укрзализныци".

"Укрзализныця" начала продавать билеты на новый поезд №9/10 сообщением "Киев – Будапешт". Об этом сообщает Telegram-канал государственного акционерного общества.

"Долгожданный маршрут, реализованный в кооперации с венгерскими государственными железными дорогами, поедет с 15 декабря!", – говорится в заявлении "Укрзализныци".

Поезд будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00. В обратном направлении он будет отправляться в 22:40 и прибывать в столицу Украины в 19:11. Стоимость билета в купейном вагоне составляет 2800 гривень.

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В поезде не будет трехъярусных купе. Вместо них он получил спальные вагоны "люкс" и "купе". Также в нем будет много места для багажа. Билеты можно приобрести в приложении и на официальном сайте.

Как сообщается, поезд позволит разгрузить наиболее востребованные международные маршруты "Укрзализныци" и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в этой части Европы.

В "Укрзализныце" также отметили, что несмотря на масштабные утренние удары со стороны РФ, железная дорога работает по расписанию.

"Укрзализныця" – последние новости

Ранее стало известно о начале продажи билетов на новый поезд в Каменец-Подольский. Он будет ежедневно отправляться из Киева в 23:21 и прибывать в один из главных центров Подолья в 08:20. В обратном направлении поезд будет отправляться в 20:13 и возвращаться в украинскую столицу в 05:27.

А еще ранее сообщалось о том, что "Укрзализныце" пришлось временно отменить несколько поездов, в частности, № 8/7 "Одесса – Харьков". Ограничения будут действовать с 15 декабря до 13 января. Для удобства путешественников железнодорожники представили альтернативные рейсы.

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