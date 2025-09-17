На фоне протестов было повреждено железнодорожное полотно из ближайшего к Мачу-Пикчу города.

Почти тысяча туристов оказались заблокированы возле древней цитадели инков Мачу-Пикчу в Перу после того, как их пассажирский поезд был остановлен из-за протестов, пишет The Independent со ссылкой на заявление министра туризма страны Урсулы Леон.

По ее словам, еще в понедельник, 15 сентября 2025 года, оттуда были эвакуированы 1400 туристов, однако еще около 900 человек остались в затруднительном положении в Агуас-Кальентесе, ближайшем городе к самому посещаемому культурному объекту страны.

Отмечается также, что местный ператор поездов PeruRail объявил о приостановке движения поездов в понедельник из-за того, что маршрут в горном регионе Куско был перекрыт "камнями разного размера" на фоне вновь вспыхнувших в конце прошлой недели столкновений местных жителей с властями и автобусными компаниями.

Протестующие заявляют об отсутствии прозрачности и справедливости в процессе замены оператора туристических автобусов Consettur, перевозившего туристов из Агуас-Кальентес ко входу в цитадель инков XV века, после истечения срока его концессии, что должно было открыть доступ для различных местных предприятий к выгодной отрасли.

Вместо этого местные власти поручили другой автобусной компании предоставлять услуги вместо Consettur, но протестующие в Агуас-Кальентес воспрепятствовали ее работе.

Тем временем местное отделение PeruRail заявило, что "третьи лица" раскопали часть железнодорожной линии, что повлияло на устойчивость путей и замедлило эвакуацию туристов.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай, когда туристы в Мачу-Пикчу становятся жертвами разборок местных жителей с властями из-за транспорта. В частности, похожая ситуация произошла в начале 2023 года.

Советы по посещению Мачу-Пикчу

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям рассказывали, что ехать в Мачу-Пикчу лучше всего в середине весны.

При этом гуру туризма отмечают, что знаменитый священный город инков в Перу является одним из теж туристических мест, поездку куда лучше бронировать как можно заранее – в идеале, за год до путешествия.

