Американского туриста задержали на Бали, потому что он нарушил священное правило

Ежегодно в День тишины жителям и гостям острова запрещается выходить на улицы.

Незнание местных традиций нередко может принести туристам серьезные проблемы – в лучшем случае они получат неодобрительные взгляд местных жителей, а в худшем может дойти до ареста.

На Бали стоит соблюдать правила в День тишины

57-летний американский турист Карл Адольф Амрхайн на прошлой неделе был задержан традиционными охранниками, или пекалангами, после того, как его заметили идущим по главной дороге в деревне Сукавати на Бали, пишет Hey Bali.

Дело в том, что именно тогда, с 5:59 19 марта по 6:00 20 марта 2026 года, на популярном индонезийском острове отмечали ежегодный День тишины, также известный как Ньепи.

Это самый священный и строго соблюдаемый праздником для жителей Бали. В течение 24 часов привычный ритм жизни полностью приостанавливается: аэропорты закрываются, улицы пустеют, и даже свет приглушается, чтобы соблюсти индуистское поверье о том, что духи должны верить, будто остров необитаем.

При этом правила Ньепи запрещают любую деятельность на открытом воздухе, поездки и развлечения. Эти правила распространяются на всех жителей острова, независимо от религии или национальности – об этом туристам сообщают через отели, аэропорты и официальные уведомления задолго до праздника.

Как рассказал патрульный Дева Геде Сукадана, который заметил Амрхайна, идущего с сумкой, при задержании американец сначала молчал, после чего его сопроводили в полицейский участок Сукавати для дальнейшего допроса.

По словам начальника полиции Гианьяра АКБП Чандры Кесумы, объяснение мужчины было простым, но необычным.

"Он признал, что был вынужден покинуть свой отель в Убуде, потому что срок его пребывания истек", – сообщил Чандра журналистам.

Изначально Амрхайну предложили размещение в полицейском участке на время Ньепи, чтобы он мог переждать праздник в безопасности и в соответствии с правилами, однако американец отказался.

Вместо этого он настоял на немедленном поиске нового отеля, хотя все предприятия, включая отели, должны соблюдать тишину и работать в минимальном режиме. В этот период гости обычно остаются в своих номерах, обслуживание номеров часто ограничено, а все двери и шторы должны быть закрыты.

В конечном итоге полиция порекомендовала мужчине ближайший отель в Сукавати, куда он заселился на оставшуюся часть Ньепи по оговоренной цене.

Другие необычные запреты в разных странах

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в Таиланде можно сесть на 10 лет в тюрьму за, казалось бы, совершенно невинное поведение – если вас задержат со 120 игральными картами.

Тем временем, в Греции в некоторых местах запрещено носить туфли с острыми каблуками. За нарушение требования можно получить немалый штраф.

