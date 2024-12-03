Россиянка спустилась на скалу, несмотря на предупреждающие об опасности знаки.

24-летняя российская туристка была найдена мертвой на пляже Чавенг-Ной популярного курортного острова Самуй в Таиланде, куда ее тело вынесло после суток скитания в море.

Как сообщает The Phuket Express, за день до этого россиянка отправилась на популярную инстаграмную локацию, смотровую площадку Лад Ко, разположенную примерно в 4 километрах от места обнаружения тела. С собой она прихватила розовый коврик для йоги.

Сообщается, что россиянка устроилась на скале, чуть ниже смотровой площадки чтобы заняться йогой, несмотря на предупреждающие об опасности знаки. Однако в процессе ее внезапно накрыло огромной волной и смыло в море. Свидетели инцидента тут же кинулись на ее поиски, но эти попытки не увенчались успехом.

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Лишь на следующий день ее тело с кровавыми следами на лице от ударов о скалы вынесло на пляж соседнего отеля. Личность жертвы вскоре подтвердил ее жених, 47-летний россиянин – они планировали пожениться по возвращению в Россию, и уже даже провели свадебную фотосессию.

Как сообщал УНИАН, ранее в Южной Африке туриста из Испании насмерть затоптали слоны, когда он, несмотря на запрет, вышел из машины, чтобы сделать фото животных сблизи.

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