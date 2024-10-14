Мост Кастилия-Ла-Манча имеет высоту 192 метра.

26-летний британский турист погиб, поднимаясь на мост Кастилия-Ла-Манча в городе Талавера-де-ла-Рейна, расположенном недалеко от испанской столицы Мадрида.

Как пояснила городской советник по безопасности граждан Макарена Муньос, погибший отправился на мост в сопровождении 24-летнего гражданина Великобритании, чтобы "создать контент" для социальных сетей.

"Нам удалось выяснить, что они приехали в Талаверу, чтобы подняться на мост и создать контент для социальных сетей, что и привело к такому печальному и прискорбному результату", – цитирует ее Sky News.

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Чиновница подчеркнула, что подъем на мост "полностью запрещен" и "этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах", о чем местные власти "напоминали неоднократно".

Отметим, вантовый мост Кастилия-Ла-Манча был построен в 2011 году, он состоит из главного бетонного пилона с несколькими тросами, выходящими из центра в форме треугольника. На момент открытия, с высотой 192 метра, он был самым высоким вантовым мостом в Испании.

Как сообщал УНИАН, ранее в Южной Африке туриста насмерть затоптали слоны, когда он без разрешения вышел из машины, чтобы сделать фото.

По словам экспертов, именно нежелательный контакт с животными и желание сделать фото в опасных местах являются одними из главных причин гибели туристов.

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