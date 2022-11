Лучшим урбан-парком мира назвали Центральный парк в Нью-Йорке.

Профессиональный путешественник Том Чесшир назвал лучшие урбан-парки мира, где жители и гости крупных городов могут отдохнуть от шума большого города.

Как пишет Daily Mail, Чесшир, который написал ряд туристических гидов, включая сборник "Park Life: Around The World In 50 Parks", при составлении рейтинга учитывал расположение парка, его площадь и процент зеленых насаждений, а также наличие на его территории удобств и достопримечательностей.

Лучшие парки мира 2022

1. Центральный парк, Нью-Йорк, США.

Видео дня

2. Стэнли-парк, Ванкувер, Канада.

3. Королевский ботанический сад, Сидней, Австралия.

4. Парк Уэно, Токио, Япония.

5. Большой Тиргартен, Берлин, Германия.

6. Акрополь, Афины, Греция.

7. Гробницы императоров династии Мин, Пекин, Китай.

8. Сад Турия, Валенсия, Испания.

9. Столовая гора, Кейптаун, ЮАР.

10. Hiyfaseyha Maidhaan, Мале, Мальдивы.

Как сообщал УНИАН, ранее авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic назвал топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: