Популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал рейтинг лучших городов мира, которые стоит посетить в 2022 году.

Отмечается, что эксперты Lonely Planet включили в свежий ежегодный рейтинг города, "полные впечатлений, о которых вы никогда не перестанете говорить".

Возглавил рейтинг новозеландский Окленд.

Топ-10 лучших городов мира в 2022 году выглядит так:

  • Окленд (Новая Зеландия)
  • Тайбэй (Тайвань)
  • Фрайбург (Германия)
  • Атланта (США)
  • Лагос (Нигерия)
  • Никосия (Кипр)
  • Дублин (Ирландия)
  • Мерида (Мексика)
  • Флоренция (Италия)
  • Кенджу (Южная Корея)

Как сообщал УНИАН, Новая Зеландия оставалась закрытой для иностранных туристов более двух лет из-за пандемии коронавируса. Постепенно далекая страна начала открываться для международных путешественников в конце апреля 2022 года.

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