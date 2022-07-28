Возглавил рейтинг новозеландский Окленд.

Популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал рейтинг лучших городов мира, которые стоит посетить в 2022 году.

Отмечается, что эксперты Lonely Planet включили в свежий ежегодный рейтинг города, "полные впечатлений, о которых вы никогда не перестанете говорить".

Возглавил рейтинг новозеландский Окленд.

Топ-10 лучших городов мира в 2022 году выглядит так:

Окленд (Новая Зеландия)

Тайбэй (Тайвань)

Фрайбург (Германия)

Атланта (США)

Лагос (Нигерия)

Никосия (Кипр)

Дублин (Ирландия)

Мерида (Мексика)

Флоренция (Италия)

Кенджу (Южная Корея)

Как сообщал УНИАН, Новая Зеландия оставалась закрытой для иностранных туристов более двух лет из-за пандемии коронавируса. Постепенно далекая страна начала открываться для международных путешественников в конце апреля 2022 года.

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