Популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал рейтинг лучших городов мира, которые стоит посетить в 2022 году.
Отмечается, что эксперты Lonely Planet включили в свежий ежегодный рейтинг города, "полные впечатлений, о которых вы никогда не перестанете говорить".
Возглавил рейтинг новозеландский Окленд.
Топ-10 лучших городов мира в 2022 году выглядит так:
- Окленд (Новая Зеландия)
- Тайбэй (Тайвань)
- Фрайбург (Германия)
- Атланта (США)
- Лагос (Нигерия)
- Никосия (Кипр)
- Дублин (Ирландия)
- Мерида (Мексика)
- Флоренция (Италия)
- Кенджу (Южная Корея)
Как сообщал УНИАН, Новая Зеландия оставалась закрытой для иностранных туристов более двух лет из-за пандемии коронавируса. Постепенно далекая страна начала открываться для международных путешественников в конце апреля 2022 года.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Названы самые опасные места для отдыха, где туристов могут обворовать
- Владельцы российских паспортов отрезаны от мира больше, чем когда-либо: свежий рейтинг
- Названы самые миролюбивые страны мира: Россия чуть не дотянула до последнего места
- Стало известно, в каких аэропортах мира этим летом самые большие задержки рейсов
- Названа самая дружественная к ЛГБТ-туристам страна