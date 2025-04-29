Высокую оценку от путешественника получила, в частности, Мексика.

23-летний инфлюенсер Лука Фердменгес официально посетил каждую страну на планете. Немецкий путешественник завершил свое впечатляющее путешествие 24 апреля, когда посетил Палау, рассказывает Mail Online.

Мужчина, который является веганом, утверждает, что почетное звание страны с самой вкусной кухней принадлежит Эфиопии. По его словам, это его "абсолютный фаворит".

"Инджера – это удивительный рыхлый хлеб, который подается с множеством различных соусов. И кухня очень часто веганская по умолчанию", – говорит он.

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Самые высокие оценки от Луки Фердменгеса также получили кухни Мексики и Ближнего Востока.

"В Израиле и Ливане потрясающая еда. Это одна из причин, почему я так люблю Тель-Авив", – добавил путешественник.

Что попробовать в Южной Корее

Мы рассказывали об 11 вещах, которые обязательно стоит попробовать в Южной Корее. Ее кухня известна своими острыми вкусами и необычными сочетаниями.

Так что если вам доведется побывать в этой стране, обязательно попробуйте одно из ее самых известных блюд – пибимпаб. Рис с овощами, иногда мясом, пастой чили и яйцом. Ингредиенты выкладываются в миску в соответствии с пятью основными цветами корейской кухни.

Также эксперты советуют обратить внимание на кимчи. Если вы хотите попробовать ее не как холодную закуску, попробуйте кимчи-чиге. Это рагу, приготовленное из кимчи, тофу, овощей и кочуджана.

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