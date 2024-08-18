В первую очередь гостям советуют перестать выглядеть как турист, таким образом становясь главной мишенью воров.

Туристы, опьяненные отпускным настроением и потерявшие всякую бдительность, нередко становятся главными жертвами воров в популярных переполненных городах.

Эксперты по безопасности в комментарии USA Today дали туристам несколько полезных советов, как не стать жертвами карманников на отдыхе.

1. Карманы на молнии

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Инженер-строитель из Хьюстона Джон Смайстрла был всего в шаге от того, чтобы стать жертвой карманника в Париже. Он ехал в заднем вагоне метро французской столицы, который довольно сильно качался на каждом повороте. Именно тогда мужчина заметил, как другой пассажир врезался в него. Он не придал этому значения, пока не сошел с поезда и не увидел, что молнии в кармане его брюк были наполовину расстегнуты.

Сохранить кошелек туристу помогли шорты, сшитые специально для путешественников компанией Clothing Arts – они оснащены тройными карманами с молниями и пуговицами. "Вор смог преодолеть только первые два уровня безопасности", – пояснил путешественник.

Это не значит, что карманники не могут залезть в ваши карманы на молнии. Менеджер ресторана из Майами Уильям Мюллер рассказал, что несколько элегантно одетых карманников украли у него кошелек из плаща в поезде в Мадриде. С тех пор он также нашел более прочные брюки и куртки на молнии и пуговицах, которые делают кражу его ценностей практически невозможной, поскольку простая молния не является достаточной защитой.

2. Изучите место отдыха заранее

Главный операционный директор компании по транспортной безопасности Medjet Джон Гоббельс советует туристам заранее прочитать о местах, которые они планируют посетить, и о типах мошенничества, на которые следует обратить внимание.

По его словам, лучшие карманники ждут подходящего момента для атаки – переполненного автобуса, памятника, где все, скорее всего, будут отвлечены, или места, где туристы пьют алкоголь. "Следите за потреблением алкоголя", – предупредил он.

В то же время генеральный директор фирмы по безопасности путешествий Global Secure Resources Кэрри Паскарелло советует туристам избегать мест, куда ходят карманники: они процветают в многолюдных местах, куда ходят туристы, а их любимый маневр – отвлечение внимания, например, столкновение с кем-то или проливание кофе.

"Отвлечение внимания – главная причина, по которой путешественники теряют часы и деньги за границей. Правильная подготовка и знания могут снизить потенциальные риски", – пояснила она.

3. Станьте невидимыми для преступников

Возможно, лучший способ не стать жертвой мелкой кражи – не выглядеть жертвой: не ходите по городу с непонимающим видом, разглядывая достопримечательности и громко разговаривая по-английски.

"Постарайтесь одеваться так, чтобы не выделяться как турист. Избегайте кричащих украшений, дорогих аксессуаров и одежды, которая слишком отличается от местного стиля", – говорит эксперт по киберпреступности в Virginia Tech Каталин Парти.

С ней соглашается журналист Кристофер Эллиотт: "Любая кража кошелька начинается с оценки жертвы. Может быть, они громко разговаривают на американском английском со своими товарищами. Может быть, они носят мешковатые джинсы или держат большую камеру. Если вы хотите защитить себя, избавьтесь от всего этого. Другими словами, перестаньте выглядеть как турист".

При этом он советует туристам никогда не хранить ценные вещи в заднем кармане.

"Если я это делаю, там есть пуговица, молния и дополнительный карман, через который придется пробраться карманнику. Но в основном я держусь подальше от туристических районов", – констатирует Эллиотт.

Как сообщал УНИАН, ранее итальянскую столицу Рим признали самым небезопасным городом Европы – туристам не советуют гулять там ночью в одиночку.

А вот самым безопасным европейским городом назвали португальский Лиссабон.

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