Особенно активно воры охотятся на жертв в толпе.

Туристы регулярно становятся целью карманников на популярных локациях, а в праздничный сезон их шансы быть ограбленными возрастают еще больше, когда радостные толпы теряют бдительность, попивая ароматный глинтвейн на ярмарках.

Эксперты по безопасности из компании Nottingham Locksmiths назвали шесть самых популярных подлых уловок карманников, которые они используют против расслабленных туристов.

По их словам, самой популярной схемой является "bump and lift", дословно "толкнуть и поднять". В оживленных местах, таких как главные улицы и железнодорожные станции, карманники намеренно натыкаются на туристов, в то время как сообщник выхватывает у жертв кошелек, телефон или сумочку.

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"Некоторые карманники даже намеренно проливают на вас еду или напитки, чтобы отвлечь внимание, или сбрасывают вещи, которые вы несете", – цитирует экспертов издание Daily Express.

Еще одна популярная схема – "юный нападающий", когда группа детей окружает туристов с намерением что-то украсть.

"Может показаться, что эти дети продают всякие мелочи вроде цветов или открыток, но их настоящая цель – отвлечь вас, пока сообщник крадет ваши ценности", – предупреждают эксперты.

Также карманники любят пользоваться моментами, когда уличные артисты развлекают толпу: "Пока вы заворожены представлением, воры могут незаметно проскользнуть сквозь аудиторию, используя шум и хаос в качестве прикрытия, чтобы украсть кошельки, телефоны и сумки".

Среди других популярных схем карманников – "услужливый местный житель", который пытается отвлечь вас разговором с благими намерениями, пока сообщник крадет ваши вещи, а также схема с "браслетами дружбы" – сначала незнакомец предлагает туристам повязать на их запястье "бесплатный" браслет, а потом требует за это деньги.

Замыкает топ подлых уловок карманников схема, которая часто встречается в кафе и ресторанах, когда вор выдает себя за заблудившегося туриста.

"Они подходят к посетителям, небрежно оставившим телефоны на столе, и внезапно суют им в лицо карту или листовку, делая вид, что спрашивают дорогу. Пока вы отвлекаетесь, они незаметно забирают ваш телефон со стола", – пояснил эксперт.

6 самых популярных уловок карманников, которых стоит опасаться туристам

Натолкнуться в толпе Дети-торговцы безделушками Обход толпы во время шоу уличных артистов Услужливый местный житель Браслет дружбы Кража со стола с отвлечением внимания

Как сообщал УНИАН, ранее бывалая туристка Аннита Кэти поделилась гениальным лайфхаком, как уберечь свой кошелек от воришек.

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