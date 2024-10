Первый круиз состоится во время конкурса, а второй – уже после него.

Круизная компания Royal Caribbean International в 2025 году отправится в два тематических круиза "Евровидение" для поклонников популярного музыкального конкурса.

Как сообщает The Independent, Royal Caribbean стала официальным партнером Евровидения в этом году и подтвердила, что проведет вечеринку для просмотра в мае 2025 году финала конкурса на борту обновленного лайнера Allure of the Seas, а также еще одну вечеринку в июне на судне Independence of the Seas.

Желающие принять участие в первом мероприятии смогут подняться на борт Allure of the Seas 11 мая в Барселоне (Испания) или 15 мая в Чивитавеккьи (Италия), где для них подготовят различные мероприятия на тему Евровидения, например, вечера караоке, викторины, гала-ужин, просмотр финала конкурса 17 мая 2025 года и выступления-сюрпризы.

Цены на поездку туда и обратно из Барселоны стартуют от 843 фунтов стерлингов с человека (около 1000 евро), а из Чивитавеккьи – 795 фунтов стерлингов с человека (около 950 евро).

Оба плавания по западному Средиземноморью продлятся семь ночей, включая заходы в Неаполь и Пальму.

Тем временем, лайнер Independence of the Seas отправится из Саутгемптона (Великобритания) в трехдневное путешествие до Брюгге (Бельгия) 18 июня. Во время плавания гости смогут насладиться ностальгическими развлечениями, посвященными прошедшему конкурсу. Цены начинаются от 399 фунтов стерлингов с человека (около 480 евро).

Как сообщал УНИАН, следующий международный песенный конкурс "Евровидение" состоится 13-17 мая 2025 года в швейцарском городе Базель. На его проведение хотят потратить около 37 миллионов евро, что в 15 раз больше, чем обошелся конкурс 2024 года.

