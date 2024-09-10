Стало известно, будет ли Украина участвовать в 'Евровидении-2025'

Вокруг участия Украины в этом песенном соревновании возникало множество споров.

Наконец-то стало известно, примет ли Украина участие в 69-м музыкальном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Швейцарии после победы исполнителя Nemo.

Вокруг участия Украины в этом песенном соревновании возникало множество споров. Главным аргументом против участия была продолжающаяся война. Однако национальный вещатель официально подтвердил, что Украина примет участие в "Евровидении-2025".

Как заявил глава "Суспільного" Николай Чернотицкий, конкурс — это важная возможность вновь привлечь внимание к трагическим событиям, которые продолжаются из-за военных действий России.

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"Это важная площадка коммуникации с миром. Важно, чтобы Украина не сходила с первых полос мировых медиа, чтобы мир помнил о войне, которую против нас ведет россия. "Евровидение" — это ключевой элемент культурной дипломатии, и "Суспільне" сделает все возможное, чтобы наша страна была представлена как можно лучше", — говорит Чернотицкий.

С мнением Чернотицкого согласна и руководитель украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская. По ее словам, в 2022–2024 годах украинцы заявили о себе на весь мир, и этот шанс нельзя упускать и в 2025 году.

"Евровидение" остается той площадкой, где культура говорит не только через музыку, но и через мощные художественные образы, которые способны достучаться до тех, кто может не следить за новостями", — высказалась Скибинская.

Отметим, гранд-финал Евровидения-2025 будет проведен на арене St. Jakobshalle в субботу, 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая.

Напомним, ранее стало известно, в каком швейцарском городе пройдет "Евровидение-2025".

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