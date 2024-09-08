Также стало известно, когда состоится шоу.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2025" в этом году состоится в городе Базель, Швейцария. Организаторы шоу назвали сумму, которую потратят на подготовку к конкурсу.

Как пишет Bazonline, город ждут большие изменения, связанные с проведением песенных соревнований. Указано, что 11 сентября правительственный совет Базеля опубликует решение парламента по финансированию Евровидения. Известно, что планируется потратить более 35 миллионов франков на конкурс, а это около 37 миллионов евро.

Полмиллиона используют на защиту трансляции шоу от кибератак, а на безопасность присутствующих на Евровидении потратят 8 миллионов. Однако самая большая сумма пойдет на создание сцены и инфраструктуры в городе для шоу. Известно, что это 14,6 миллиона франков.

Еще 5 миллионов используют на расходы на проживание и торжественные мероприятия, а 2 миллиона выделят на общественный транспорт. Организаторы планируют обеспечить максимальный комфорт для участников и гостей шоу и даже будут встречать их в аэропорту и на вокзалах.

Стоит указать, что бюджет Евровидения в 2025 году является крупнейшим за последние 4 года. Он превышает сумму, которую потратили на конкурс в 2024 году в Швеции, в 15 раз. В частности, в Мальме выделили 2,5 миллиона евро на проведение шоу.

Также стали известны даты проведения нынешнего конкурса. Ожидается, что полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а грандиозный финал - 17 мая.

К слову, в этом году победу на конкурсе одержали представители Швейцарии. Певцы Nemo, которые считают себя небинарной личностью, выступали с песней "The Code".

Украину представили артистки alyona alyona и Jerry Heil, которые заняли третье место. Они исполняли украиноязычную композицию "Teresa & Maria". А серебро получил представитель Хорватии - певец Baby Lasagna - с песней "Rim Tim Tagi Dim".

Напомним, ранее Кипр назвал своего представителя на "Евровидении-2025". Эта страна стала первой, которая уже определилась с участником на конкурсе.

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