'Здесь не говорят 'нет' переутомлению': эмигранты в Дубае работают больше всех в мире на фоне роскоши, - BI

Дубай привлекает иностранцев своим климатом, отсутствием налогов на доходы и роскошным образом жизни.

Многие эмигранты переезжают в Дубай ради солнца и роскоши, а потом работают больше, чем кто-либо в мире, говорится в материале Business Insider.

"Я уже даже на беговой дорожке в своем рабочем телефоне выполняю барьерные опционы (финансовый продукт, распространенный в сфере управления активами", - рассказал Ник Фаулер, 33-летний британец, который два года назад переехал в Объединенные Арабские Эмираты. "Иногда это может выглядеть немного смешно".

Он принадлежит к миллионам иностранцев, которых Дубай привлекает своим климатом, отсутствием налогов на доходы и роскошным образом жизни. Однако вместе с преимуществами возникают и значительные вызовы, главный из которых - чрезмерное количество рабочих часов.

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Время, посвященное работе

Данные Международной организации труда свидетельствуют, что ОАЭ занимают второе место в мире по среднему количеству часов работы на одного занятого. В среднем работники здесь проводят на работе 50,9 часов в неделю, что значительно превышает 38 часов в США и 35,9 часа в Великобритании.

Для Фаулера типичный рабочий день начинается в 8:00 утра и заканчивается около 18:30. Обед, как правило, проходит за рабочим столом. И даже после завершения основного дня, его работа часто продолжается:

"Я был на свиданиях раньше, где мне приходилось отправлять электронные письма, - рассказал он, - и коллеги звонили мне, когда я садился ужинать".

Роскошь за высокую цену

Патрик Джеймс, 32-летний британец, шесть лет назад также переехал в Дубай, привлеченный финансовыми возможностями. Работа учителем в Дубае принесла ему зарплату, вдвое выше, чем в Лондоне.

Однако его рабочие часы увеличились до 12-14 часов в день, а в целом он работал около 50 часов в неделю. Этот темп работы начал сказываться на личной жизни:

"Моему ребенку сейчас два года", - говорит Джеймс, - "Я его не видел. Он просыпался, я уходил из дома - он спал, я приходил домой - он спал".

Несмотря на значительные жертвы, финансовые выгоды и возможность иметь роскошные отпуска некоторое время оправдывали такие условия. Но в конце концов Джеймс изменил свою жизнь, перейдя на удаленную работу, которая позволила ему самому определять свой график.

Жесткая конкуренция на рынке труда

По словам профессора Фионы Робсон из Дубайского кампуса университета Гериот-Ватт, на рынке труда ОАЭ предложение часто превышает спрос:

"Это может привести к уменьшению полномочий для экспатриантов, если их можно легко заменить, особенно если специальные навыки не являются критическими на этапе найма", - объясняет она.

Эйгер Ночеда, филиппинка, которая работала в сфере продаж в Дубае семь лет, вспоминает, как ей приходилось работать сверх нормы из-за чрезмерных ожиданий:

"Они не скажут "нет", если вы любите переутомляться", - говорит она. "Если вы хотите остаться после шести, это зависит от вас. Если вы работаете в субботу, они не скажут: "Ой, почему ты здесь? Тебе следует идти домой".

Ночеда в конце концов решила переехать в Италию, где, по ее словам, культура работы более сбалансирована.

Культура высокого контекста

Ризван Тахир, профессор международного бизнеса Рочестерского технологического института в Дубае, объясняет, что такая интенсивная рабочая культура связана с "культурой высокого контекста", которая доминирует в ОАЭ.

В отличие от западных стран, где работники строго придерживаются контрактных часов, в ОАЭ работодатели могут ожидать, что сотрудники будут работать дольше и выполнять дополнительные обязанности, даже если это прямо не указано.

Ожидание длинных рабочих часов часто глубоко укоренено, и многие иностранцы испытывают давление, чтобы продемонстрировать преданность и лояльность из-за своей доступности", - добавляет Тахир.

Оправдывает ли результат жертвы?

Несмотря на все трудности, для некоторых эмигрантов жизнь в Дубае действительно приносит выгоды. Ник Фаулер говорит, что переезд в ОАЭ значительно улучшил его жизнь:

"У меня здесь намного лучше жизнь, чем в Лондоне за долгое время", - делится он. Работа в Дубае позволила ему купить спортивную машину, жить комфортно и путешествовать по миру.

Однако для многих возникает вопрос: стоит ли приносить в жертву личную жизнь ради финансового успеха?

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