Аналитики отмечают большой интерес туристов к роскошным бюджетным путешествиям, спортивным событиям и международным поездкам на поезде.

Лето – традиционно самое популярное время для отпусков, когда миллионы туристов отправляются в путешествия по всему мира, чтобы хорошенько отдохнуть и запастись силами на новый учебные/рабочий год. Впрочем, нередко в отпускные планы вмешиваются внешние факторы – от экстремальной жары до вопросов безопасности, меняя летни предпочтения путешественников.

Аналитики Google изучили свежии данные поисковых системы, чтобы определить главные туристических тренды, которые будут преобладать летом 2024 года.

По их прогнозам, спрос на путешествия побьет рекорды в 2024 году, а большой интерес туристов наблюдается к роскошным бюджетным путешествиям и международным поездкам на поезде. Кроме того, количество поездок по Европе увеличивает обилие спортивных событий.

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"Однако, несмотря на то, что глобальные спортивные события приводят к резкому увеличению заполняемости местных отелей на несколько месяцев вперед, не все еще полностью реализовали свои летние планы. Новое исследование показывает значительный рост спонтанных поездок: 48% европейских бронирований в августе прошлого года были сделаны за неделю до отъезда. Кроме того, изменилась сезонность. Бронирование отелей в настоящее время "растягивают" пик летнего сезона, поскольку люди ищут соотношение цены и качества", – говорится в отчете Google.

Доступная роскошь

Путешественники жаждут роскошного отдыха от повседневной суеты, но, поскольку стоимость жизни продолжает влиять на личные финансы людей, они также ищут соотношение цены и качества. Это стремление проявляется в Google Trends, где в категории путешествий отмечается больше запросов по словам "лучшее", чем "дешевое".

Аналитики отмечают, что, согласно анализу, 54% путешественников готовы платить за повышение класса проживания, а 47% готовы – за улучшение обслуживания рейса или поезда, если это не обойдется им слишком дорого, а также платить больше за проживание в бутик-отеле.

Еще один способ развития тенденции доступной роскоши – это рост популярности "направлений-обманок": бюджетных мест, обладающих всем очарованием и роскошью своих более популярных аналогов.

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Спорт, музыка, развлечения

Летние месяцы – лучший сезон для масштабных спортивных и культурных мероприятий, однако этот год будет особенно насыщенным: в одной только Европе этим летом пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры во Франции и Евро-2024 в Германии. В связи с этим Euromonitor прогнозирует, что продажи пакетов глобального спортивного туризма вырастут на 15%.

Еще один импульс для путешествий – музыкальные концерты и фестивали. На это лето выпадает европейский этап тура поп-иконы Тейлор Свифт Eras, которые наверняка внесет свою лепту в местную экономику.

Международные поездки на поезде

Экотуризм не является новой тенденцией в отрасли, однако в этом году путешествия на поезде приобрели особое значение, включая поездки с ночевкой. Они могут сделать дальние путешествия более удобными и сами по себе являются уникальным опытом, ведь очень интересно заснуть в одной стране, а проснуться на следующий день совсем в другой.

По данным Euromonitor, железнодорожный транспорт является самой быстрорастущей категорией путешествий в мире. Они отмечают рост более чем на 35% в 2023-2024 годах, при этом треть эко-путешественников говорят, что предпочитают поезда авиаперелетам.

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Это связано с тем, что правительства поощряет альтернативные виды транспорта: французский парламент запрещает рейсы на короткие расстояния, а такие страны, как Испания и Германия, вводят большие скидки и бесплатные железнодорожные перевозки. При этом Google Search теперь предлагает варианты маршрутов поездов, если есть хорошая альтернатива перелету.

"Европейцы все чаще путешествуют в соседние страны, и железнодорожный транспорт играет все более важную роль.В прошлом году мы наблюдали рост трансграничных поездок на 122% по сравнению с периодом до Covid, причем лидировала Италия с ростом количества трансграничных поездок на поезде на 220%. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего роста железнодорожных перевозок и открытия новых международных и ночных маршрутов. Например, мы только что добавили к нашей платформе новый европейский спальный вагон, который курсирует из Брюсселя в Прагу несколько раз в неделю и станет ежедневным в 2025 году", – рассказал вице-президент по развитию Trainline Сакши Ананд.

Помощь искусственного интеллекта

Аналитики отмечают невероятный рост использования технологий искусственного интеллекта в туристической индустрии, особенно полезных инструментов, которые снимают стресс при планировании поездки.

Например, Приложения на базе AI, такие как Hopper, помогают путешественникам находить лучшие предложения отелей и авиабилетов, а такие инструменты, как Google Search, Maps и Lens, развиваются благодаря новым возможностям искусственного интеллекта, превращая их в удобные планировщики поездок и местные путеводители.

Также появляются специальные планировщики поездок с дополнительными функциями. Например, Layla, который сочетает искусственный интеллект с социальными сетями для обмена идеями и небольшими видеороликами, а также южноафриканское онлайн-турагентство Travelstart, которое использует чат-бот с искусственным интеллектом для улучшения качества бронирования и предоставления персонализированных предложений для путешествий.

Как ранее сообщал УНИАН, в последнее время сразу два тренда набирают популярность на рынке жилья для туристов – капсульные отели и обмен домами.

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