Развитие железнодорожного транспортного сообщения в Европе проводится в рамках программы по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Трансъевропейская сеть ночных поездов, состоящая из 40 международных линий дальнего следования, к 2030 году соединит более 200 городов и населенных пунктов по всей Европе.

Об этом пишет SchengenVisaInfo.com.

Отмечается, что развитие железнодорожного транспортного сообщения в Европе проводится в рамках программы по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Пассажиров хотят побудить передвигаться на дальние расстояния на поездах, а не на самолетах, ведь, по подсчетм экологов, авиация производит почти 14% выбросов, что делает ее вторым по величине источником выбросов парниковых газов после автомобильного транспорта.

Напомним, в последние несколько лет в европейских странах начали активно применятся различные меры по "пересаживанию" пассажиров с самолетов на поезда.

Например, ряд стран Европы, среди которых Германия, Франция, Нидерланды и Швеция, еще осенью 2019 года инициировали введение общего налога на авиабилеты. Однако из-за пандемии коронавируса вопрос выпал из повестки дня.

К лету 2022 года некоторые страны начали возвращаться к вопросу стимулирования пассажиров пользоваться поездами. Так, в Германии на лето ввели проездные на поезда по 9 евро. Несмотря на некоторые трудности в начали действия программы, по итогу правительство страны признало ее успешной.

В Испании, тем временем, с 1 сентября 2022 года пассажиры смогут бесплатно ездить на различных поездах национальной сети Renfe.