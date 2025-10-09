Вещи, привычные украинцам, могут удивить испанцев, но и сами испанцы иногда ведут себя "странно", на украинский взгляд.

За последние годы миллионы украинских беженцев на собственном опыте убедились в правдивости принципа "в каждом крае свой обычай". Украинка по имени Ирина, которая сейчас проживает в Испании, рассказала в своем блоге в TikTok, что стало для нее диковинкой и неожиданностью в этой европейской стране.

"Первое, что меня удивило в Испании - то, что люди могут целоваться даже с незнакомцами", - призналась Ирина. По ее словам, для испанцев является нормой "чмокнуть" человека при первом знакомстве.

Вторая вещь, которая удивила украинку - привычка испанцев не снимать уличную обувь в жилых помещениях. Причем так делают и у себя дома, и приходя в гости. По словам Ирины, если хозяин дома предложит гостям переобуться в тапочки, испанцы "могут не понять" подобного предложения.

"Третье. В большинстве квартир на юге Испании вместо ламината [на полу] у нас плитка. Летом классно, но зимой немножко холодно", - рассказала девушка, добавив, что в новостройках все же часто кладут на пол и ламинат.

Наконец украинка пожаловалась на привычку испанцев говорить "завтра" в ответ на какую-нибудь просьбу. По словам Ирины, часто под этим "завтра" на самом деле подразумевается "отстань, этого не произойдет никогда".

Как писал УНИАН, в Испании украинцев стало так много, что местные придумали отдельное прозвище для наших соотечественников. Жизнерадостные испанцы иногда называют хмурых украинцев "лимонами" из-за наших "кислых" лиц.

Также мы рассказывали, что туристам нужно знать перед поездкой в Испанию. О некоторых особенностях менталитета испанцев иностранных гостей предупредила жительница Мадрида.

