Туристов предупредили, что Wizz Air дурит пассажиров с компенсацией за переполненные рейсы

Не стоит соглашаться на предложение Wizz Air добровольно уступить свое место в случае овербукинга.

В топ-сезон путешествий туристы иногда сталкиваются с таким неприятным явлением как овербукинг, когда авиакомпании продают больше билетов, чем доступно мест в самолете.

В таком случае перед посадкой на рейс персонал авиаперевозчика ищет добровольцев среди пассажиров, готовых за определенную компенсацию уступить свое место другим и согласиться вылететь следующим доступным рейсом. Если желающих не находится, представители авиакомпании сами выбирают "жертву" и выплачивают щедрую компенсацию.

Впрочем довольно часто авиакомпании пытаются минимизировать сумму компенсации, идя на определенные хитрости. В частности, 47-летний мужчина по имени Массимилиано, который должен был лететь из Рима (Италия) в Ларнаку (Кипр) прошлым летом, попал в неприятную историю с венгерским лоукостером Wizz Air.

Как пишет Which? Travel со ссылкой на рассказ мужчины, когда оказалось, что на этом рейсе не хватает мест всем пассажирам, купившим билеты, сотрудники Wizz Air предложили Массимилиано компенсацию в размере 400 евро и новый рейс через два дня. Но, ожидая вылета в отеле, он заметил нечто странное: на его счет в профиле Wizz Air было зачислено всего 100 евро в виде не подлежащих обмену ваучеров на билеты авиакомпании. Пять месяцев спустя он все еще боролся за обещанную сумму.

Массимилиано уверяет, что он не хотел добровольно уступать свое место, персонал Wizz Air вынудил его. Согласно европейским законам о защите прав пассажиров, в случаях недобровольного снятия с рейса или отказа в посадке, пассажир имеет законное право на компенсацию в размере от 220 до 520 фунтов стерлингов (около 250-600 евро), в зависимости от расстояния и времени задержки. Эта защитная норма, известная как EC261 или UK261, действует всякий раз, когда вы летите британской или европейской авиакомпанией, или любой авиакомпанией из аэропорта Великобритании или Европы.

Когда Массимилиано сняли с рейса, сотрудники авиакомпании даже выдали ему бланк "Отказ в посадке", в котором ему обязались выплатить компенсацию в размере 400 евро.

Позже в Wizz Air заявили, что Массимилиано согласился на их "предложение о добровольном перебронировании" – неприметный пункт при онлайн-регистрации, в котором пассажиров спрашивают, готовы ли они рассмотреть возможность посадки на более поздний рейс, если мест будет недостаточно, в обмен на 100 евро Wizz Credits.

Однако в этом пункте не указано, что, если пассажир на это согласится, авиакомпания будет рассматривать это как отказ от его законного права на компенсацию по статье EC261 и, соответственно, от сотен евро, если его впоследствии снимут с рейса.

И хотя авиакомпания все равно обязуется доставить пассажира в пункт назначения, в случае согласие на предложение при регистрации доброволец потеряет свое законное право на оплачиваемое проживание в отеле, если ждать придется целую ночь.

"К сожалению, это произошло из-за наземного персонала, который не учел добровольное предложение, которое Массимилиано уже принял… один из агентов проигнорировал добровольное предложение (100 евро) и заполнил форму с неверной суммой в 400 евро", – пояснили ситуацию в Wizz Air.

В итоге компания принесла мужчине извинения, согласившись выплатить ему 400 евро, и заявив, что проводит дополнительное обучение сотрудников. И хотя Wizz Air настаивала на том, что он добровольно согласился, Массимилиано не помнит, чтобы хоть как-то принимал их "предложение". В любом случае, Wizz Air ничего не делает, чтобы предупредить потенциальных добровольцев о том, что, если они поставят галочку в соответствующем поле, это будет расценено как согласие на меньшую компенсацию, чем та, на которую они имеют законное право.

Почему авиакомпании предлагают деньги за отказ от места

Авиакомпании имеют право снимать пассажиров с рейсов. Они регулярно продают больше мест, чем необходимо, рассчитывая на то, что некоторые пассажиры не явятся в аєропорт, чтобы максимизировать прибыль. Но в Великобритании и ЕС существуют правила, защищающие пассажиров в подобных ситуациях. Авиакомпании не могут выбирать людей, которым будет отказано в посадке, пока не запросят добровольцев и не сообщат им об их правах.

При этом авиакомпания обязана предоставить ночлег, поэтому пассажиры имеют полное право торговаться за хорошее размещение в отеле и попросить повышения класса обслуживания.

Прежде чем принимать какое-либо добровольное предложение, также стоит проверять мелкий шрифт и/или заранее уточнить все детали у персонала авиакомпании.

Если что-то непонятно, пассажир имеет право сказать "нет". Если он согласен на сделку, стоит попросить ее в письменном виде с указанием имени и подписью ответственного сотрудника авиакомпании.

Если тассажира снимают с рейса против его воли, он должен настаивать на том, чтобы сотрудники авиакомпании продолжили поиск добровольцев. Если авиакомпания настаивает, важно заявить о своем праве на компенсацию по форме EC261, проживание и питание на время задержки.

Авиакомпании, такие как Wizz Air, рассчитывают на то, что пассажиры не знают о своих правах, а потому важно быть готовым к подобным ситуациям.

