Служба безопасности аэропортов пристально следит за выполнением правил.

Путешественники, которые часто пользуются услугами тех или иных авиалиний, знают, зачем включать режим полета в самолете, почему нельзя брать с собой в салон ножницы или пилочку, а также понимают, что хлопать пилоту в конце полета совершенно не обязательно. Однако далеко не все понимают, какие предметы не пропускают в аэропорту и из-за чего служба безопасности может не пустить человека на рейс.

Что точно нельзя брать в ручную кладь - 12 предметов

Издание Business Insider пишет, что прежде чем сесть на рейс, лучше проверить онлайн-каталог Управления транспортной безопасности и изучить информацию о том, что нельзя брать в ручную кладь из косметики и других предметов быта. Список довольно интересный - некоторым вещам удивятся даже опытные туристы.

Снежные шары

Видео дня

По данным Управления транспортной безопасности (TSA), снежные шары разрешены к провозу, если они размером с теннисный мяч или меньше и содержат менее 100 мл жидкости. Однако, если вы везете из поездки сувенир, обычно лучше сдать его в багаж.

Волшебные шары Magic 8

Magic 8 - это игрушка, которая, якобы, предсказывает будущее. Однако и она попала в список запрещенных к провозу в ручной клади вещей - в Business Insider передают, что такой предмет лучше сдать в багаж. Причина та же, что и со снежными шарами - в них больше жидкости, чем разрешено брать на борт.

Хлопушки

Праздничные хлопушки, особенно внешне красивые, люди иногда хотят привезти в качестве сувенира. Тем не менее, лучше от такой идеи отказаться - согласно правилам TSA, рождественские хлопушки запрещено провозить в ручной клади или зарегистрированном багаже. Сделанные из картонной трубки, обернутой в яркую цветную бумагу, изделия содержат маленькие конфетти, которые выпадают, если потянуть за оба конца. Когда хлопушку дергают за оба конца, раздается хлопок.

Представитель Управления транспортной безопасности США сообщил, что подобные сувениры легковоспламеняющиеся, и их нельзя брать с собой в самолет. Они относятся к той же категории, что и бенгальские огни и фейерверки.

Суп в контейнере

Закуски можно брать с собой в самолет, но большое количество супа запрещено провозить в ручной клади. Управление транспортной безопасности США (TSA) предупреждает, что суп разрешен к провозу на борту самолета, если его объем не превышает 100 мл жидкости.

Чугунная посуда

Сковородки, кастрюли и другую кухонную утварь из чугуна необходимо тщательно упаковывать и сдавать в багаж. На сайте TSA не объясняется, почему эти предметы запрещены, но тяжелые чугунные предметы могут стать причиной серьезных травм или повреждений, если их использовать в качестве оружия. При этом кастрюли и сковородки из других материалов разрешены к провозу в ручной клади и зарегистрированном багаже.

Крепкий алкоголь

Алкогольные напитки крепостью более 140 градусов запрещены к провозу как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Под этот запрет попадут, в частности, такие крепкие спиртные напитки, как Hapsburg Absinthe XC, Sunset Very Strong Rum, Devil's Springs Vodka 160 и Golden Grain 190, которые содержат 95% алкоголя по объему.

Объем алкогольных напитков, содержащих более 24%, но не более 70% алкоголя, ограничен 5 литрами в зарегистрированном багаже ​​и 100 мл в ручной клади.

Игрушечные мечи

Детские мечи, которые сделаны из пенопласта, не смертоносны, но на борт самолета также их брать нельзя, однако можно сдать в багаж. Интересно, что световые мечи TSA все-таки разрешает брать с собой.

Водные пистолеты и другое "оружие"

Если ваш ребенок хочет взять с собой в ручную кладь любимое игрушечное "оружие", в некоторых случаях ему запретят это сделать. В ручной клади не допускается пронос водяных пистолетов, игрушек Nerf или других предметов, напоминающих реалистичное огнестрельное оружие. TSA рекомендует упаковывать эти предметы в зарегистрированный багаж. Агентство также отмечает, что муляжи взрывчатых веществ, такие как ручные гранаты, запрещены к провозу в зарегистрированном багаже ​​и ручной клади. Водные пистолеты, упакованные в ручную кладь, должны быть пусты от всей жидкости или содержать менее 100 мл, разрешенных к провозу при досмотре.

Важно, что сотрудники TSA также имеют право запретить или конфисковать любой предмет, проходящий через контрольно-пропускной пункт, если посчитают, что он представляет угрозу безопасности.

Ножницы

Многие путешественники знают, что точно нельзя брать в ручную кладь полноразмерные ножницы - разрешены только инструменты для маникюра. Такое правило действует в отношении всех предметов, которые потенциально могут быть использованы в качестве оружия.

Ножницы для ногтей разрешается провозить в ручной клади, если они не длиннее 10 см и надежно упакованы, но обычные ножницы необходимо сдавать в багаж - все, что может быть использовано в качестве оружия, обычно запрещено к провозу в ручной клади, и ножницы стандартного размера не являются исключением.

Удобрения

В соответствии с правилами TSA, удобрения не допускаются к провозу в ручной клади или зарегистрированном багаже. Как сообщает The Street , это связано с тем, что удобрения считаются опасным грузом, поскольку они могут быть воспламеняющимися и представлять опасность взрыва.

Грелки с гелевым наполнителем

Электрогрелки с гелем также не допускаются к провозу в ручной клади, поскольку гель может создать "перевес" по допустимому количеству жидкости. Однако устройства, в составе которых геля нет, можно брать с собой на борт.

Galaxy Note 7

После серии опасных инцидентов, в ходе которых телефоны перегревались и начинали гореть, Samsung отозвала устройства 15 сентября 2016 года, а затем еще раз 13 октября 2016 года. Министерство транспорта опубликовало в 2016 году заявление, запрещающее как отозванные телефоны Galaxy Note 7, так и восстановленные версии.

В 2016 году тогдашний министр транспорта Энтони Фокс заявил, что компания отдает себе отчет в возникновении возможных неудобств для пассажиров, но безопасность людей на борту все равно в приоритете.

Вас также могут заинтересовать новости: