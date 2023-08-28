Некоторые виды обуви ни в коем случае нельзя надевать в самолет, ведь это может быть не только неудобно, но и опасно.

Отправляясь в отпуск, подавляющее большинство туристов очень много внимания уделяют своему гардеробу, стараясь надеть на себя все самое красивое и стильное. Тем не менее, иногда удобство и комфорт – гораздо важнее стиля, особенно когда речь идет об обуви.

Журнал о гламурных путешествиях Condé Nast Traveler назвал виды обуви, которую ни в коем случае нельзя надевать в самолет, ведь это может быть не только неудобно, но и опасно. А также предложил достойные альтернативы этому.

1. Высокие каблуки. Альтернатива – балетки. Во-первых, на каблуках будет сложно бежать в случае эвакуации или другой чрезвычайной ситуации. Во-вторых, каблуки-шпильки могут повредить эвакуационные трапы. Если же вы выберете более устойчивые толстые каблуки или танкетку, это может вызвать дополительную проверку при прохождении контроля на безопасность, поскольку такие каблуки считаются достаточно толстыми, чтобы спрятать в них запрещенные предметы. Вместо этого обратите внимание на классические балетки – среди них тоже немало стильных моделей, при этом они будут удобными и с ними не будет проблем на контроле.

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2. Кроссовки на шнурках. Альтернатива – кроссовки без шнурка. Хотя кроссовки являются одним из самых удобных видов обувь, модели на шнурках могут задержать вас при прохождении проверки на безопасность – скорее всего, вас попросят их снять, а возиться со шнурками может быть долго и неудобно.

3. Сапоги. Альтернатива – лоферы. Чем массивнее обувь, тем больше вероятность, что при прохождении проверки на безопасность ее придется снимать. В случае с высокими сапогами – это 100%. Если вы летите зимой и обуви с высоким голенищем никак не избежать, постарайтесь выбрать модели, которые легко снимаются – сапоги-трубы или обувь на молнии, только никаких шнурков. Если же погода позволяет – остановитесь на лоферах.

4. Шлепанцы и открытые сандалии. Альтернатива – "рыбацкие" сандалии. Хотя такая вот легкая обувь может показаться наиболее привлекательным вариантом для полета летом, на самом деле это одна из худших для этого моделей обуви. Большинство бортпроводников скажут, что шлепанцы представляют собой серьезную угрозу безопасности в случае чрезвычайной ситуации, поскольку в них неудобно бегать, а также они могут очень легко слететь. Также присутствует фактор гигиены: каждый раз, когда ваша нога оказывается в общественном месте, вы рискуете подвергнуться воздействию бактерий. Если вы все же хотите носить сандалии, выберите более прочную и закрытую модель, например, "рыбацкие" сандалии. Эти модели также можно носить с носками, так что вам не придется проходить босиком при досмотре на безопасность в аэропорту.

5. Кроксы. Альтернатива – сабо. Это наиболее спорный пункт в списке: хотя в последние годы резиновые кроксы необычайно популярны, на самом деле, они совершенно не подходят как обувь для путешествия – в первую очередь, в плане удобства и гигиены. Но если вам уж очень хочется надеть обувь такого типа, лучше остановитесь на модели сабо из более надежных и приятных материалов.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям предупредили, что женщины рискуют быть остановлены для дополнительного осмотра при прохождении проверки на безопасность в аэропорту, если на них будет надет бюстгальтер с металлосодержащими косточками.

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