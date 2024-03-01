Большая часть нововведений касается помощника Copilot, но еще добавили ИИ-ластик и возможность использовать смартфон как веб-камеру.

Компания Microsoft выпустила крупное мартовское обновление для Windows 11, в котором появились десятки новых функций – многие из них связаны с ИИ. Так, помощник Copilot получил больше возможностей для управления ПК.

Copilot – это переосмысленный чат-бот Bing, адаптированный для Windows. Он открывается в виде классической боковой панели, с которой можно управлять настройками системы в формате запросов в чате по типу ChatGPT. С новым обновлением сервис научился:

Менять режим питания и очищать хранилище.

Показывать информацию о системе или о состоянии аккумулятора.

Включать функции "Экранный диктор", "Голосовой доступ", запускать "Экранную лупу", "Живые субтитры".

Менять размер текста, включать режим высокой контрастности или режим набора текста с помощью голоса.

Показывать доступные сети Wi-Fi, IP-адрес пользователя и многое другое

Показывать информацию о свободном месте на диске.

Очищать корзину.

Из других заметных нововведений – в приложении "Фотографии" появилась инструмент для удаления нежелательных объектов со снимков при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Эта функция называется Generative Erase.

Еще в Windows 11 добавили возможность использовать Android-смартфон как веб-камеру, персональные макеты для организации окон, а управлять компьютером теперь можно с помощью заготовленных голосовых команд. Ознакомиться с полным списком изменений Windows 11 22H2 и 23H2 можно здесь.

Скачать апдейт уже сейчас можно через "Центр обновления Windows", но у некоторых пользователей он появится в течение ближайших дней.

А уже этой осенью выйдет самое большое обновление в истории Windows 11 с упором на ИИ. Но чтобы ими пользоваться, придется иметь 16 ГБ оперативной памяти.

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