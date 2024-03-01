Компания Microsoft выпустила крупное мартовское обновление для Windows 11, в котором появились десятки новых функций – многие из них связаны с ИИ. Так, помощник Copilot получил больше возможностей для управления ПК.
Copilot – это переосмысленный чат-бот Bing, адаптированный для Windows. Он открывается в виде классической боковой панели, с которой можно управлять настройками системы в формате запросов в чате по типу ChatGPT. С новым обновлением сервис научился:
- Менять режим питания и очищать хранилище.
- Показывать информацию о системе или о состоянии аккумулятора.
- Включать функции "Экранный диктор", "Голосовой доступ", запускать "Экранную лупу", "Живые субтитры".
- Менять размер текста, включать режим высокой контрастности или режим набора текста с помощью голоса.
- Показывать доступные сети Wi-Fi, IP-адрес пользователя и многое другое
- Показывать информацию о свободном месте на диске.
- Очищать корзину.
Из других заметных нововведений – в приложении "Фотографии" появилась инструмент для удаления нежелательных объектов со снимков при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Эта функция называется Generative Erase.
Еще в Windows 11 добавили возможность использовать Android-смартфон как веб-камеру, персональные макеты для организации окон, а управлять компьютером теперь можно с помощью заготовленных голосовых команд. Ознакомиться с полным списком изменений Windows 11 22H2 и 23H2 можно здесь.
Скачать апдейт уже сейчас можно через "Центр обновления Windows", но у некоторых пользователей он появится в течение ближайших дней.
А уже этой осенью выйдет самое большое обновление в истории Windows 11 с упором на ИИ. Но чтобы ими пользоваться, придется иметь 16 ГБ оперативной памяти.