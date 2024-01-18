Если в свое время для запуска Windows 10 было достаточно всего 1 ГБ памяти, то в 2024 году эта цифра выросла до 16 ГБ.

В прошлом году функции на базе искусственного интеллекта начали появляться в ноутбуках и смартфонах. В 2024 году рост индустрии продолжится, но программные возможности ИИ потребуют соответствующих аппаратных мощностей.

Как сообщает портал TrendForce, многие компании уже говорят о повышении системных требований для вычислительных устройств. Так, к примеру, Microsoft установила 16 ГБ оперативной памяти в качестве минимального системного требования для ПК с функциями на базе искусственного интеллекта.

Это значит, что во всех новых ноутбуках и ПК в качестве базовой комплектации памяти будет установлено 16 ГБ памяти. С одной стороны, это плюс, ведь даже офисные лэптопы станут мощнее. Однако негативная сторона такого решения – повышение розничной стоимости и без того довольно дорогих устройств.

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Системные требования Windows никогда не отличались "прожорливостью" – для запуска Windows 10 было достаточно всего 1 ГБайт оперативной памяти. Однако с выходом W11 системные требования заметно выросли и теперь в норме нужно минимум 4 ГБ. Это и называют главной причиной медленного роста популярности "одинадцатки".

Сейчас Microsoft активно добавляет функции на базе ИИ во все свои продукты. А в будущих Windows-ноутбуках впервые за 30 лет появится новая кнопка – Copilot. Она будет открывать встроенного в Windows чат-бота.

Если верить слухам, помимо обычной Windows 12 с функциями на базе ИИ, будет выпущена и "облегченная" версия, предназначенная для устройств со слабым "железом". Она должна стать своеобразным ответом Chrome OS.

Microsoft уже подтвердила, что в 2024 году нас ждет большое обновление Windows с упором на искусственный интеллект. Источники утверждают, что новая ОС станет по-настоящему "революционной", а в сети появляются концепты дизайна.

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