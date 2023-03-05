Месяцем ранее Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7 и 8.1, из-за чего пользователи старых ОС начали массово переходить на "десятку".

Маркетинговое агентство Statcounter опубликовало свой ежемесячный отчет, из которого следует, что пользователи устаревших операционных систем Windows 7 и 8.1 неохотно переходят на текущую ОС Windows 11, предпочитая обновляться до "десятки".

Отмечается, что в феврале произошел "бум" популярности Windows 10, который оказался куда выше роста установок Windows 11. Все потому, что месяцем ранее, в январе, Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7 и 8.1.

Это привело к тому, что все больше пользователей и компаний обновили свои устройства до Windows 10, в результате чего ее рыночная доля выросла с 68,86% в январе до 73,25% в феврале. На втором месте идет Windows 11, которая за последний месяц увеличила долю на скромные 1,01% – до 19,13%.

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У старушки Windows 7 в феврале доля снизилась с 9,55% до 5,39%, а у Windows 8.1 – с 2,28% до 1,15%. В то же время Windows XP все еще работает на 0,46% всех ПК.

Примечательно, что Windows 11 намного популярнее среди геймеров. Свежая статистика Steam по железу показывает, что новая ОС установлена на 33% игровых компьютеров. В это же время доля "десятки" составляет 65%.

Почему пользователи не спешат переходить с Windows 10 на 11

Релиз Windows 11 состоялся полтора года назад. Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но Windows 10 делает все так же хорошо, а в некоторых случаях даже лучше.

Кроме того, Microsoft заметно повысила системные требования Windows 11, из-за чего компьютеры 2020 года и ранее оказались несовместимыми с новой ОС. Впрочем, недавно вышла облегченная версия W11, из которой вырезали все лишнее, и которую "потянут" слабые компьютеры и ноутбуки.

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