За основу взят дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 образца сентября 2022 года.

Появился способ установить Windows 11 на старый компьютер, который не соответствует минимальным системным требованиям. Речь идет об облегченной версии системы под названием Tiny11, которая почти не расходует оперативную память и занимает вдвое меньше места на диске, чем обычно.

Для установки этой версии требуется лишь 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ на диске, пишет портал Tom's Hardware. Для сравнения, оригинальная Windows 11 требует, как минимум, 4 ГБ ОЗУ и 20 ГБ свободной памяти.

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За основу сборщики взяли дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 образца сентября 2022 года. Те вырезали из ОС, если не все, то большую часть ее компонентов, в том числе и браузер Edge, оставив только самое необходимое.

Стоит отметить, что Tiny11 – это не взломанная версия Windows 11, а ее модификация, для полноценной работы которой потребуется лицензионный ключ. Купить его можно как у Microsoft, так и ее партнеров.

Скачать Tiny11 можно тут. Что немаловажно, дистрибутив системы вполне пригоден для обновления с Windows 10 до Windows 11. Microsoft как раз начала агрессивно принуждать пользователей обновиться до новой ОС.

Стоит ли переходить с Windows 10 на Windows 11

Релиз Windows 11 состоялся больше года назад. Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но части функций по-прежнему не хватает, а те, что на месте, зачастую реализованы неудобно.

По состоянию на январь 2023 года система установлена на 18.1%, а Windows 10 – на 68.8%. Примечательно, что Windows 11 намного популярнее среди геймеров. Опрос Steam за январь 2023 года показывает, что новая ОС установлена на почти 32% игровых компьютеров. В это же время доля "десятки" составляет 66%.

Ранее в сети появился график обновлений Windows 11 на весь год. Если раньше основные нововведения внедрялись в ОС один или два раза в год, то теперь пользователи будут регулярно получать новые функции каждые несколько месяцев.

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