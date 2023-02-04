Появился способ установить Windows 11 на старый компьютер, который не соответствует минимальным системным требованиям. Речь идет об облегченной версии системы под названием Tiny11, которая почти не расходует оперативную память и занимает вдвое меньше места на диске, чем обычно.
Для установки этой версии требуется лишь 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ на диске, пишет портал Tom's Hardware. Для сравнения, оригинальная Windows 11 требует, как минимум, 4 ГБ ОЗУ и 20 ГБ свободной памяти.
За основу сборщики взяли дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 образца сентября 2022 года. Те вырезали из ОС, если не все, то большую часть ее компонентов, в том числе и браузер Edge, оставив только самое необходимое.
Стоит отметить, что Tiny11 – это не взломанная версия Windows 11, а ее модификация, для полноценной работы которой потребуется лицензионный ключ. Купить его можно как у Microsoft, так и ее партнеров.
Скачать Tiny11 можно тут. Что немаловажно, дистрибутив системы вполне пригоден для обновления с Windows 10 до Windows 11. Microsoft как раз начала агрессивно принуждать пользователей обновиться до новой ОС.
Стоит ли переходить с Windows 10 на Windows 11
Релиз Windows 11 состоялся больше года назад. Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но части функций по-прежнему не хватает, а те, что на месте, зачастую реализованы неудобно.
По состоянию на январь 2023 года система установлена на 18.1%, а Windows 10 – на 68.8%. Примечательно, что Windows 11 намного популярнее среди геймеров. Опрос Steam за январь 2023 года показывает, что новая ОС установлена на почти 32% игровых компьютеров. В это же время доля "десятки" составляет 66%.
Ранее в сети появился график обновлений Windows 11 на весь год. Если раньше основные нововведения внедрялись в ОС один или два раза в год, то теперь пользователи будут регулярно получать новые функции каждые несколько месяцев.